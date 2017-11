iPhone 8 Plus, iPhone 8'e Karşı Tarihi Bir İlke İmza Attı!

Apple, iPhone 8 ve 8 Plus ile kendini tekrar etmekle eleştirilse de tüketiciler durumdan memnun gibi görünüyor. Hatta ilk defa 'pahalı' Plus modeli, 'küçük ekranlı' modelden daha fazla satış gerçekleştirdi.

2017 yılı 3. çeyrek satış raporlarının ortaya çıkması ile birlikte Apple için bir ilk yaşandığı ortaya çıktı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde ilk kez bir ‘Plus’ iPhone modeli, küçük ekranlı modelden daha fazla satış gerçekleştirdi.

iPhone ilk Plus modelini iPhone 6 ile birlikte 2014 yılında tanıtmıştı. Şirket, aradan geçen 3 yıllık süreçte iPhone 6S/6S Plus, 7/7 Plus ve 8/8 Plus olmak üzere üç ‘ikili’ model daha tanıttı.

Şu ana kadar tüm küçük ekranlı ve daha uygun fiyatlı modeller, Plus modellerden daha yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı. Ta ki bu yıla kadar. iPhone 8 Plus, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde iPhone 8’den fazla satılarak bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

iPhone 8 Plus şu ana kadar 6,3 milyon adet satılırken, iPhone 8 yalnızca 5,4 milyon adet satılabildi. İki cihazın toplam satışları ise geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 7 ve 7 Plus’ın 2016 3. çeyrek satışlarının çok altında kaldı.

iPhone 8’ler bu yılın üçüncü çeyreğinde toplamda 11.7 milyon satılırken, iPhone 7’ler geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 14 milyon birim satışı gerçekleştirmişti. Bu farkın oluşmasındaki en büyük etkenin iPhone X olduğunu tahmin ediliyor.