iPhone 8 - 8 Plus Özellikleri, Fiyatı ve Kullanıcı Yorumları

İşte beklediğimiz an. Apple, ilk iPhone'un üzerinden tam 10 yıl geçtikten sonra iki yeni şahanesi iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı duyurdu.

Hakkındaki söylentiler aylar öncesinden başladı. Nasıl olacağıyla ilgili merakımız bir an bile dinmedi. O gün geldi, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus nihayet resmi olarak duyuruldu.

Apple son 10 yıla damgasını vuran iPhone serisi sayesinde dünyanın en değerli firması haline geldi. Teknoloji dünyasının trendlerini belirleyen seri, bugüne kadar milyonlar sattı. Apple Store’lar önüne günler öncesinden kamp kuran insanlar, günümüzde tüketiciye sunulması mümkün olan bütün güzellikleri bir araya getirmeye bayılan Apple’a istediğini verdi.

Steve Jobs bundan tam 10 yıl önce ilk iPhone ile sahneye çıktığında, akıllı telefonların hayatımızda bu kadar yer tutacağını kimse tahmin edemezdi. Karşısında dev bir rakip vardı: Google. Kendi telefonlarını üretmeye çok sonradan başlasa da işletim sistemini tüm dünyaya yaydı. Apple pahalı ürünleri ve kapalı sistemiyle eleştirildi. Ancak kaliteyi hiç bir zamandan elen bırakmadı ve rakiplerine darbeyi kalite algısıyla vurdu.

Elbette eleştirilecek yönleri varsa eleştirmeye devam edecek ve iPhone 8 hakkındaki tüm detayları sunmaya devam edeceğiz. Fazla uzatmadan iPhone 8 ve 8 Plus’ın özelliklerine geçelim:

Geleneksel Tasarım:

Apple, iPhone 8’in tasarımında sızıntıları haklı çıkardı. iPhone 7’nin başlattığı çizgiler terk edilmedi ve kullanılan materyaller değiştirildi. Kablosuz şarj desteğinin çalışabilmesi için gövde de alüminyum yerine cam seçildi. Açıkçası Apple’ın radikal tasarım değişiklikleri iPhone X modeline kaldı.

Ekran:

4.7-inç ve 5.5-inç Retina ekranlarla gelen iPhone 8 ve 8 Plus, True Tone adı verilen teknoloji ile destekleniyor. Apple’ın yapay zekayı kullanıp renkleri daha canlı sunmak True Tone’a akıllı piksel teknolojisi demek doğru olacaktır.

En İyi Mobil İşlemci:

iPhone 8 modellerinde bir önceki işlemci olan A10'un bir üst versiyonu olan, 6 çekirdekli A11 biyonik çip var. Günümüze kadar üretilmiş en hızlı ve en uyumlu mobil işlemci olarak tanıtılan çipin arttırılmış gerçeklik için özel olarak tasarlandığı söyleniyor ki bu konuya birazdan geleceğiz. Bir önceki sürümü olan A10'dan %30 daha hızlı olduğunu da belirtelim.

Yeni Nesil Yüz Tanıma Özelliği:

iPhone 8'de önceki modellerde bulunan Touch ID yerine yüz tanıma özelliği olan Face ID bulunacak. Bu sistemle birlikte artık telefon kilidini parmak izimizle değil, 'yüzümüzle' açacağız. Elbette parmak izine daha çok güvenenler için geleneksel Touch ID'de bulunuyor.

“Profesyonel” Kamera:

iPhone 8 12 megapiksellik tek kamerayla gelirken, pikselleri daha etkileyici renklerle yakalayacak. iPhone 8 Plus ise f/1.8 ve f/2.8’lik diyafram açıklıklarına sahip çift kamera ile geldi. Ancak asıl dikkat çeken şey, Apple’ın kamera yazılımında yaptığı yapay zeka destekli yeni portre modu. Portre Aydınlatması özelliği, fotoğrafı çekilen kişinin algılanmasını ve daha etkileyici portreler çekmenizi sağlıyor. Makine öğreniminin bu konuda iyi bir iş çıkarttığını belirtmek gerekiyor.

240 FPS'de 1080p video kaydedebilen cihazlar, 4K çözünürlükte 60 FPS görüntü yakalabiliyorlar. Ayrıca arttırılmış gerçeklik için optize edilmiş bir kamera yazılımı mevcut. Bu noktada Apple'ın donanım yazılım uyumunu en iyi şekilde uyguladığını söylemek mümkün.

Fiyatı

22 Eylül'den itibaren öncelikle ABD'de dağıtımına başlanacak olan iPhone 8'in başlangıç fiyatı 699$, iPhone 8 Plus'ın ise 799$ olarak belirlendi. iPhone 8'in Türkiye'deki başlangıç fiyatının ise 4000 - 4500 TL arasında olmasını bekliyoruz fakat bununla ilgili şimdilik net bir açıklama yapmayalım.

iPhone 8 ve 8 Plus'ın tüm özelliklerini sıralamak gerekirse: