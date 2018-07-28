Son dönemde telefonların en dikkat çekici kamera modlarından biri de portre modu oldu ve telefonların her birinde portre modunun performansı tabii ki farklı.

Artık telefon kameraları profesyonel makinelere taş çıkartan pratik modlarıyla ön planda. Hatta artık genel alıcı kitlesi için oluşurulan reklamların çoğunda kamera özellikleri ön plana çıkarılıyor ve bu özellikler arasında en çok dikkat çeken de portre modu olmuştu diyebiliriz. Özneyi öne çıkarıp, fotoğrafın odak noktası dışındaki kısmını bulanıklaştıran bu mod, hem oldukça pratik hem de çok güzel fotoğraflar elde etmemizi sağlıyor.

Peki en iyi portre modu hangi telefonda? Businnes Insider'ın gerçekleştirdiği başarılı karşılaştırma çalışmasını sizin için derledik;

1- Basit bir iç çekim denemesi

Her ne kadar fotoğrafların özneye uzaklığı eşit olmasa da iPhone 8 Plus ve Galaxy S9, bu çekimde Pixel 2 XL'in gerisinde kalmış görünüyor. Pixel 2 XL'den gelen fotoğrafta nesnenin netliği ve fotoğrafın genel ışık dengesi çok daha iyi.

Kazanan: Pixel 2 XL

Dış çekim portre denemesi

Bu çekimde de en iyi sonucu Pixel 2 XL vermiş gibi görünüyor. iPhone 8 Plus'ın performansı da başarılı ancak en dengeli görüntü Pixel 2 XL'den gelen. Galaxy S9 ise oldukça başarısız bir fotoğraf oluşturmuş. Özellikle ışığın dengelenememesi ve arka planda patlaması, portre modunda yaşanaması gereken bir durum.

Kazanan: Pixel 2 XL

Dış yakın çekim denemesi

Aslında bu üç fotoğraf için de başarısız diyemeyiz ama en başarısız performans yine Galaxy S9'un fotoğrafında. iPhone 8 Plus ise renklerin canlılığı, ışık dengesi ve netleme konusunda bu çalışmada en iyi sonucu elde eden olmuş gibi görünüyor.

Kazanan; iPhone 8 Plus

İç mekan, düşük ışık denemesi

Düşük ışıkta en kötü performansı iPhone 8 Plus göstermiş. Galaxy S9 ise her ne kadar iPhone'u bu konuda bir basamak geçmiş olsa da performans yine de düşük. En başarılı fotoğraf ise Pixel 2 XL'e ait.

Kazanan; Pixel 2 XL

Kalabalık arka plan denemesi

Arka planda bir ışık kaynağı ve birden fazla nesne olduğundaysa aslında üç telefonda da şahane performans sergilenememiş. Özellikle ışık konusu telefonları hala en çok zorlayan konu gibi duruyor ancak burada en iyi ve dengeli performansın Galaxy S9'da olduğunu söyleyebiliriz.

Kazanan; Galaxy S9

Dengeli ışıkta iç mekan portre denemesi

Söz konusu dengeli bir ışıkta portre çekmek olduğundaysa aslında üç telefonun da performansı oldukça başarılı. Fakat renklerin canlılığı ve ışığın yansıtılması açısından iPhone 8 Plus'ın kesinlikle rakiplerinden önde olduğunu söyleyebiliriz.

Kazanan; iPhone 8 Plus

Her telefonun başarılı olduğu bir fotoğraf gördük ancak genel bir değerlendirme yapıldığında Google'ın Pixel 2 XL'inin açık ara önde olduğunu söylemek mümkün. iPhone 8 Plus'ın performansı da aslında gayet iyi fakat fotoğraflar gösteriyor ki Samsung'un kamera modlarına biraz daha çalışması gerek.