Tayvan'da Apple'ın başını ağrıtabilecek bir olay yaşandı. Bir iPhone 8 Plus şarja takıldıktan kısa süre sonra patladı.

Apple’ın yeni canavarları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın başı çok ciddi dertte. 22 Eylül’den beri dünyanın pek çok yerinden satın alınan iPhone 8’ler için ortaya çıkan ilk raporlarda telefonda arama yaparken seslerde cızırtı çıkma sorunu vardı. Bu sorunu bir yazılımla düzeltme sözünü veren Apple iPhone 8’lerde başka problem yok diyordu ki Tayvan’dan gelen yeni bir rapor, herkesin kafasında soru işareti yarattı.

Tayvan’da kendisine 23 Eylül’de bir iPhone 8 Plus satın alan Wu isimli bir kadının telefonu patladı. iPhone 8 Plus’da %70 şarj varken orijinal şarj aletine takarak telefonunu şarj eden kadın, telefonun şarja takıldıktan yalnızca 3 dakika sonra patladığını iddia etti.

Fotoğraflara baktığımızda patlamanın etkisinin çok büyük olmadığını görüyoruz, panelin çok büyük kısmı hasar almamış, ancak ekran paneli telefondan birazcık ayrılmış gibi gözüküyor.

Tayvan’dan gelen raporlar Wu isimli kadının iPhone 4’ten bu yana bir iPhone kullanıcısı olduğunu ve daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmadığını belirtiyor. Tayvanlı medya, patlayan iPhone 8 Plus’ın soruşturma için Apple’a gönderildiğini belirtti. Umarım bir sorun varsa bile hiç kimseye zarar gelmeden bu sorunun önüne geçilebilir.