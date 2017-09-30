Apple'ın Başı iPhone 8 Plus'taki Sorunla Dertte

Apple bugünlerde, giderek artmaya başlayan iPhone 8 Plus'ın bükülme sorunlarıyla uğraşıyor.

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaparak piyasaya sürdüğü iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinden ikincisini seçenler kendilerini şanslı hissedebilir. Çünkü iPhone 8 Plus'larda yaşanan ekranın gövdeden ayrılması sorunu bugünlerde kullanıcısının ve Apple'ın başını bir hayli ağrıtıyor. Bu sorunlardan ilki Tayvan'da telefon şarj edilirken gerçekleşti. Tayvanlı bir kullanıcı 5 gündür kullandığı telefonunu şarja taktı ve yaklaşık 3 dakika sonra böyle bir sorunla karşılaştı.

Sorunun diğer görüldüğü yer ise Japonya, ancak burada telefon paketten çıktığında aynı sorunla karşılaşıldı. Hatta Twitter'da bununla ilgili görseller de paylaşıldı. İki sorunda da telefon kasası üzerinde herhangi bir yanık izine rastlanılmaması durumun batarya sorunu olamayabileceğini gösteriyor. Hatanın çok basit bir nedenden, sadece kasa ile ekranı tutuan tutkal ya da vidalardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Şimdilik sadece 2 telefonda karşılaşılan bu durumun, diğer ürünlerde de bulunup bulunmadığı merak konusu.Eğer bir iPhone 8'iniz varsa, şimdilik endişelenmeye gerek yok. Çünkü eğer sorun tutkaldan kaynaklanıyorsa etkisini hemen göstermeyebilir. Yine de biz iPhone 8 Plus'a yaptığımız bükülme testlerinde durumun çok da kötü olmadığını görmüştük.