iPhone 8 Raporu Gün Yüzüne Çıktı: 'Görünmez' Ön Kamera!

Apple'ın yeni telefonu ile devrimsel birkaç özelliği test ettiğini doğrulayan rapor, iPhone 8 hakkında muhteşem detaylar sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde bir fabrika çalışanın çizdiği iPhone 8 eskizlerini doğrulayan rapor daha gün yüzüne çıkmıştı. Cihazda bulanacak Touch ID panelinin ekran içine entegre edileceği söylentilerini doğrulayan rapor, bu işlemin zorluğu hakkında da bilgiler veriyor. Bu nedenle Apple’ın iki farklı prototipi test ettiği söyleniyor: Parmak izi okuyucunun ekrana gömülü olduğu ve cihazın arkasında yer aldığı iki seçenek. Ayrıca rapor, iPhone 8'in diğer özellikleri hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Ekrana entegreli olacak Touch ID ile test edilen seçeneğin piyasaya sürülmesi, diğer seçeneğe göre daha yüksek ihtimal olarak karşılanıyor. Anlaşılan o ki firma bu zor işlemin altından kalkmayı başarmış ve sadece seri üretim aşamasını nasıl çözeceğini belirlemeye çalışıyor.

Diğer ayrıntılara gelecek olursak, iPhone 8'in ekranın ön yüzünün her tarafında 4’er mm’lik dengeli bir çerçeve bulunacak. Kenarlarının biraz eğri olacağı kesinleşen cihazda bu çerçeveler hemen hemen hiç dikkat çekmeyeceklerdir. Ayrıca cihazın arka tarafında ekranda kullanılan camın aynısının kullanılacağı belirtiliyor. Yani sadece arka kamera sayesinde ön ve arka yüzü ayırt edebileceğiz.

iPhone 7 ile aynı boyutlarda olacak cihazın bu sefer 5.8 inç ekrana sahip olacağı bir diğer detay. Ön kameranın tıpkı parmak izi okuyucu gibi "görünmez" ve "ekranın altında gizli" olarak gelmesi bekleniyor.

Söylediklerimizi ve diğer rapor detaylarını şu şekilde toparlarsak:

Ekrana gömülü ve gizli Touch ID

Her kenarda sadece 4 mm çerçeve

Kablosuz şarj

iPhone 7 ile aynı boyut

5.8” OLED ekran

Ekranın altına gizlenmiş, "görünmez" ön kamera

İki yerden baskı uygulayabileceğiniz büyük güç düğmesi (sebebi bilinmiyor)

Ayrıca bu rapor hakkında Apple’ın kesinlikle bu teknolojilerin üzerinde çalıştığını söylemek zor. iPhone serisinin 10. yılı itibariyle firma devrimsel bir modelle piyasada yer almak istiyor.

Detaylar elimize ulaştıkça size aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın :)