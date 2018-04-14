iPhone 8 Red Kutusundan Çıkıyor (Video)

Apple'ın iPhone 8'in özel sürümü, hafta içinde daha önceden çevrimiçi sipariş veren müşterilere ulaşmaya başladı. Ayrıca çoğu Apple Store mağazasından da iPhone 8 Red alabiliyorsunuz.

Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 7 özel sürüm sürümü gibi, kırmızı iPhone 8'in gelirlerinin bir kısmı da hayır kurumlarına bağışlanacak. iPhone 7'nin Red'in görünümünü beğenmediyseniz, bu yılki modelde, bu fikrinizi değiştirebilecek iki önemli fark vardır. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki kutu açılımı videosunu izleyebilirsiniz.

Belki de iPhone 7 ve iPhone 8 Red modelleri arasındaki en büyük fark, beyaz ön yüz plakasından siyah bir ön yüz plakasına geçmek olabilir. Bir önceki özel üretim hakkında duyduğumuz en büyük şikayetlerden biri, Apple'ın beyaz çerçeveyi kırmızı arka gövde ile eşleştirme kararıydı. Bazı insanlar, bu renk kombinasyonunu o kadar çok sevdiler ki beyaz bir ön yüz plakasını siyah bir ön yüz için değiştirdiler.

Kırmızı Bir iPhone 8, Almalı Mıyız?

Kırmızı iPhone 8 ile ilgili her özellik, 2017'nin sonlarında piyasaya sürülen modeller ile neredeyse tıpatıp aynı. Apple'ın amiral gemisi 'iPhone X'e benzeyen son derece iyi bir akıllı telefon. Her iki telefon da aynı A11 Biyonik işlemci, neredeyse aynı Geekbench skorlarına sahip. IPhone X'in ise ayrıca fazladan bir belleği var, ayrıca daha yoğun bir ekran çözünürlüğüne de sahip.

Zaten bir iPhone 8 veya iPhone X'iniz varsa, güncelleştirilmiş bir seçeneği için kırmızı iPhone 8'i satın almanıza gerçekten gerek yok. Ancak yeni bir iPhone'unuz yoksa ve diğer telefon markalarının kırmızı renklerinin hiçbiri size hitap etmediyse, kırmızı iPhone 8 daha ilgi çekici bir seçenek olabilir.

Peki, siz iPhone 8 kırmızıyı nasıl buldunuz?