iPhone 8 Arttırılmış Gerçeklik Sistemi ile Gelebilir!

Apple'ın iPhone 8 için sunacağı en büyük yenilik arttırılmış gerçeklik olabilir.

IPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus da dahil olmak üzere iPhone'un bir sonraki ailesinin tasarımı hakkında bilmek istediğimiz her şeyi, sızıntılar ve söylentiler dahilinde hemen hemen biliyoruz diyebiliriz.

Ancak yeni iPhone'lara dair, bulmacanın uzunca bir süre açıklanmayacağı büyük bir parçası mevcut. Bu özellik iOS 11. Şu an için hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığımız iOS 11 konusunda yayınlanan yeni bir rapora göre Apple, arttırılmış gerçeklik(AR) için gaza basmış diyebiliriz.

Arttırılmış gerçeklik, Apple için son zamanlarda ciddi şekilde gündemde olan bir konu. Hatta bu konu ile alakalı Tim Cook'da son röportajlarında bazı küçük ipuçları vermişti. Hatta Apple'ın, rakiplerinin aksine sanal gerçeklikten çok arttırılmış gerçekliğe ilgi duyduğu yönünde ciddi bilgiler sızdırılmıştı. Peki yeni iPhone'larda arttırılmış gerçekliğe dair bir şeyler görecek miyiz?

UBS analisti Steven Milunovich, AR'ın muhtemelen Apple'ın bir sonraki önemli ürün yeniliği olacağını söylemekte. Ayrıca Milunovich, konuyla ilgili; "Bazı endüstri kaynaklarına göre Apple, 1000'den fazla mühendis ile İsrail'de AR ile ilgili olabilecek bir proje üzerinde çalışmakta. Ayrıca Apple, bu hamlesi ile AR konusunda sektörün kazananı olabilir. AR, hali hazırda var olan bir şey ve Apple, geniş kullanıcı kitlesini AR ile arttırarak AR'ı kendi lehine ciddi bir avantaja dönüştürebilir" ifadelerini kullanmış.

Apple, son yıllarda İsrail merkezli PrimeSense ve RealFace ile Alman merkezli Metaio şirketlerini bünyesine katmıştı. Bu üç şirket de AR ile ilgilenen şirketler. Yani Apple'ın bu konuda somut adımlar attığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Milunovich'e göre Apple, yeni iOS ve dolayısıyla yeni iPhone ile arttırılmış gerçekliğin yanı sıra 3D haritalama ve muhtemelen bir AR yazılım geliştirme kiti de sunabilir.

Bakalım pek çok yeniliğin beklendiği yeni İphone'da arttırılmış gerçekliğe özel bir sistem de mevcut olacak mı?