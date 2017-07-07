IPhone 8 ile Samsung'un Kazancı Sanılanın Aksine Düşmeyecek

Samsung, Galaxy S8 ve S8 Plus ile yıllık bazda müthiş bir kar elde etti. Apple'dan gelecek iPhone 8 atağı ise sanılanın aksine Samsung'un karını azaltmayacak, hatta Samsung bu işten çok karlı çıkacak.

Samsung, ikinci çeyrekte rekor kazanç elde ederek, Note 7'de yaşadığı sıkıntıları bir şekilde geride bırakıyor. Güney Kore firması için ön işletme geliri, Nisan-Haziran 2017 arasında üç ayda 120 milyar dolara ulaştı. Samsung, yaptığı açıklamada elde edilen gelirin, beklenilenden çok daha fazla olduğunu doğruladı. Bu arada bu kadar yüksek karların tek sebebi, kendi ürettiği telefonlar değil. Aynı zamanda diğer şirketlerin de telefon parçalarını üretiyor. Ayrıca işletme kârı, yıllık bazda yüzde 72 arttı. Bundaki en önemki etken elbette Samsung'un gözbebeği S8.

Geçtiğimiz zamanlarda Samsung'un başı Note 7 yüzünden fena halde dertteydi ve bu yüzden Güney Koreli şirkete yönelik çok fazla eleştiri vardı. Aslında Samsung, büyük karını 2016 yılının sonlarında Note 7 ile yapmayı planlıyordu ancak telefonu daha fazla inceltmek için yaptığı girişimler insanların elinde 'patladı'. Bu sefer işini riske atmayan Samsung, Galaxy S8 ve S8 Plus ile 'sekiz adımlı bir pil kontrol süreci' izledi. Üstelik Samsung Electronics'in telefon tasarımındaki üstünlüğü temsil etmekle kalmıyor aynı zamanda çeşitli istikrarlı işletmelerin önemli parçalarını da üretiyor.

Örnek vermek gerekirse, Samsung Display'in, bu yılın ilerleyen aylarında Apple'ın "iPhone 8" için OLED panellerinin tek tedarikçisi olması bekleniyor. Tedarik zincirindeki raporlar, başka hiçbir ekran üreticisinin şu anda firmanın sıkı taleplerine yaklaşamayacağına işaret ediyor. Samsung'un bellek ürünleri ve çiplerinin Apple'ın da dahil olduğu bir dizi cihazda bulunmasıyla birlikte bir başka başarı öyküsüne tanık oluyoruz. Üstelik Android cihazlarda büyük popülerliğe sahip Snapdragon 835 de Samsung'un fabrikalarında üretiliyor.

Şunu da belirtmeliyiz ki Apple'ın yeni gelecek telefonlarına olan talep, hiç de küçümsenebilecek rakamlar değil. Ancak işin içinde küçük bir detay var. Samsung şu ana kadar, en yüksek karlarından birine ulaştı ve karı da her geçen gün artıyor. İlerleyen zamanlarda Note 8 ve Note FE'yi göreceğiz, bu da demek oluyor ki ortada 'neredeyse' durdurulamaz bir kar payı bulunuyor. Şimdi ise bunlara bir de iPhone 8'in tedarik zincirinden gelecek paralar ekleniyor.