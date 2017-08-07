Foxconn başkan yardımcısının açıklamasına göre iPhone 8, tasarımında oluşan yüksek maliyetler sebebiyle son derece pahalı olacak.

Foxconn başkan yardımcısının söylediğine göre yılın en çok beklenen ve merak edilen telefonu iPhone 8, maliyeti yüzünden hiç de ucuz olmayacak. Ayrıca üst tarafta bulunan girintiyle oluşturulan 'özel' tasarım OLED ekranın verimliliği en fazla %60 olabiliyor.

Görüntülere bakılırsa klasik siyah ve beyaz renklerin yanında yeni bir renk olan bakır-altın ile karışılaşacağız. Fotoğrafların ya da cihazların gerçek olup olmadığı bilinmese de böyle bir renk seçiminin durup dururken ortaya atılmadığı gerçek. Daha önce çıkan haberler iPhone 8'in renk seçeneğinin azalacağı yönündeydi.

Apple yalnızca yeni bir renk getirmiyor, yeni bir tasarım da getiriyor ve bu tasarım kesinlikle olağan değil. Standart ekranlar dörtgendir bu nedenle üretimi kolaydır. iPhone 8'de ise üst kısımda bir girinti var. Bu da üretimi zorlaştırıyor ve maliyetleri arttırıyor. Sonuca bakacak olursak iPhone 8 gerçekten şu ana kadar çıkmış en iyi iPhone olabilir ancak en pahalısı olacağı da kesin.

Aşağıdaki fotoğrafa göre ise iPhone 8'de parmak izi okuyucu cihazın arkasında yer alan Apple logosunun hemen altında bulunuyor.Bundan 3-4 ay öncesine kadar gelen sızıntılar Apple'ın parmak izi okuyucuyu cihazın arkasına yerleştireceğini söylüyordu. Bu sızıntılar doğru olacak gibi duruyor.

Bu ayın sonuna kadar Apple'ın tanıtım davetiyeleri çıkacak ve o zaman tam lansman tarihini bilmiş olacağız. Tahminlere göre Eylül ayında tanıtılacak telefonun nasıl, hangi renklerde ve kaç TL'lik bir iPhone olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.