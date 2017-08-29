iPhone 8, Şarj Ömrü İle Tatmin Edebilecek mi?

iPhone 8 ile ilgili neredeyse her şeyi biliyor olsak da pil konusu hala bir muamma. En çok merak edilen şey, iPhone kullanıcılarının artık tek şarjla bir günü tamamlayıp tamamlayamayacağı.

Önümüzdeki ay yeni iPhone 8 tanıtılacak. Tasarımı Android kullananların çok ilgisini çekmeyecek olsa da hala %65 ekran-kasa oranına sahip iPhone kullanıcıları için oldukça cezbedici. Ayrıca 3D yüz algılaması var, çok iyi bir kamerası var… Ama daha önemli bir şey bilinmiyor; pil ömrü.

Cebinde ya da çantasında şarj aleti taşımayan iPhone kullanıcısı var mı? En iyi haliyle iPhone’ların pil ömrü 7-8 saat sonra tükeniyor. Tek bir şarj ile bir günü tamamlamak neredeyse imkansız.

Android kullanıcıları ise ‘iyi’ bir telefona sahiplerse 1 günü rahatlıkla tamamlayabiliyorlar. Hatta öyle ki şahsi Galaxy S7 Edge’imin %45 şarj ile 2 günü çıkarmışlığı var, elbette güç tasarruf moduyla.

Fakat bu biraz ironik bir durum, çünkü gerçek şu ki iPhone’ların çok daha iyi bir güç tüketim sistemi var. Android kullanıcıları bilirler; gece yatarken telefonu %100 şarjla bırakırsın sabah bir bakmışsın ki %85. iPhone’da ise en fazla %97’ye düşebilir. O da çok fazla bildirim gelirse.

Ancak şöyle bir fark var, hiç bir telefonun masanın üstünde durduğu zamandaki şarj ömrünün önemi yoktur, kullanırken ne kadar dayandığının önemi vardır. Ve iPhone’lar bu konuda maalesef sınıfta kalıyor.

Akıllı telefonların genel olarak pil ömürlerinin kısa olmasının sebebi günümüzde kullanılan lityum-iyon piller. Samsung bu konuda bazı geliştirmeler ve çalışmalar yapıyordu, fakat geçtiğimiz yıl yaşanan Galaxy Note 7 faciasından sonra risk almak yerine daha güvenilir bir cihaz üretti haklı olarak.

Samsung Electronics Amerika Ürün Pazarlama ve Strateji Müdürü Justin Denison, yeni bir pil teknolojisi geliştirmekle ilgili olarak, ‘’Endüstriden bazı parlak zihinlerle bir batarya danışmanlık forumu oluşturduk. Gelecekte neler yapabileceğimize dair planlarımızı burada oluşturacağız. Şu an için bu konuda açıklayabileceğim başka bir şey yok.’’ dedi.

Samsung, henüz pil teknolojisi konusunda ne yapacağını kararlaştırmamış olsa da bu konuda çalışmalara başlamış durumda. Ayrıca geçen yıl yaşanan sorunlar da onları daha iyi bir pil teknolojisi bulmak konusunda hırslandırmış olabilir.

Apple, her yıl iPhone’larını tanıtırken daha uzun pil ömrü vaat ediyor. Fakat bunun nedeni pil teknolojisini geliştirmesi değil, daha az pil tüketen işlemciler. Zaten anlattığım gibi 'daha uzun' pil ömrü de ancak yarım gün idare ediyor. Umarım Apple, iPhone 8 ile birlikte yeni bir pil ve daha uzun bir şarj ömrü sunar. Zira 999 dolar olan bir telefonu günde iki kere şarj etmek kulanıcılara 'aga bu nedir?' dedirtebilir.