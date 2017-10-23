Apple'ın Başı Dertte: iPhone 8 Satmıyor, iPhone X Gecikiyor!

iOS 11 hala ciddi sorunlar yaşatmaya devam ederken, Apple’ın tedarik zincirinden yapılan sızıntılar, iPhone X dağıtımında sorunlar yaşandığını ve iPhone 8 Plus üretiminin %50 oranında azaltıldığını gösteriyor. Dahası da var.

Apple, iPhone 8 ve iPhone X modellerinin gizem perdesini aynı gün kaldırdı ve farklı zamanlarda satışa çıkardı. Ancak firmanın bu cihazları üretmekte ve satmakta daha önce yaşamadığı sorunlarla boğuştuğu öğrenildi.

İlk olarak iPhone X’un çıkmasını bekleyen müşterilerin iPhone 8 veya 8 Plus almaya yönelmemeleri sonucunda, iPhone 8 Plus üretiminin son bir haftada %50 oranında azaltıldığı belirtiliyor. Yani Apple, bu kez kullanıcılarının talebini doğru tahmin edememiş gözüküyor. Bunun dışında iki yeni cihazı da aynı gün tanıtmanın ne kadar yanlış bir karar olduğunu gösteriyor.

Kanada’nın en büyük teknoloji tedarikçisi olan Rogers Communications, 10 milyondan fazla tüketiciye ulaşan dev bir kanal. Bu nedenle Apple’ın Kuzey Amerika kıtasındaki en büyük ticari iştiraklarından birisi. Firma iPhone 8’e yönelik ilgisizlikten dolayı oldukça şikayetçi durumda, çünkü her ülkede satılmayan iPhone’ların büyük kısmı onlara ait.

Diğer yandan Rogers, tüketicilerin iPhone X için çok heyecanlı olduklarını fakat yüksek fiyat ve kullanım zorluğundan dolayı tercih etmeyeceklerini söylüyor.

Diğer sızıntılarsa KGI Securities firmasının analisti ve Apple uzmanı Ming Chi Kuo’dan geliyor. Kuo, iPhone 6 ve 6S’in 13 milyon satışla şirketin açılış rekorunu elinde bulunduran cihazlar olduğunu hatırlatıyor, iPhone 8 için bu rakamın 2 ila 3 milyon daha aşağıda olduğunu belirtiyor. Yani en az 2 milyon insan, ABD pazarında Apple’a olan bağlılığını kaybetmiş durumda.

Diğer yandan Kuo, iPhone X satışlarının 2018'in ilk aylarında zirveye çıkacağı görüşünde. Bu gecikmenin temel nedeni ise Apple’ın tedarik zincirlerine iPhone X yetiştirememesi. Yani üretimdeki aksaklıklar.

An itibariyle Apple’ın bu sorunları nasıl çözeceğine dair net bilgi yok. Bir yanda kötü satış rakamları elde eden bir telefon varken diğer yanda, satış rekoru kırma durumu muallakta olan bir telefon var. Muhtemelen önümüzdeki süreç Apple’ın beklediği gibi geçmeyecek.

Neler olacağını hep birlikte göreceğiz.