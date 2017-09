iPhone X’i de Gördük, Peki iPhone 9’a Ne Oldu?

Apple iPhone serisinin 10. yılında, ikisi 8. nesil ve biri X modeli olmak üzere 3 yeni modelle geldi. iPhone X, tanıtım sırasında iPhone 10 olarak lanse edildi. Peki bunun bir sırası yok muydu? Eğer varsa iPhone 9 nereye gitti?

Apple devrimsel özelliklere sahip iPhone X'ini duyurdu. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ise geleneksel tasarımlarıyla 23 Eylül'de ön siparişe açılacak ve Kasım başından itibaren raflarda göreceğiz. Buraya kadar her şey Apple’ın beklediği gibi gitti, hatta birkaç detay haricinde şimdilik önemli bir sorun çıkmış gibi durmuyor.

Apple, 10. yıla özel çıkarttığı iPhone X'i "iPhone Ten" olarak telaffuz etti. iPhone 9 modelleri isimleri hariç iPhone 7S olsalar da 8. nesil olarak resmiyet kazandılar. Biraz geriye alıp baştan sayalım: iPhone 7, 8, 9, 10 (X)... Peki 9? Yazıyla “dokuz” taze bitti. Neden mi? Gelin anlatalım.

Apple'ın her yeni modelini geliştirip bir yıl kadar sonra S takısıyla piyasaya sunmsına alıştık. Örneğin iPhone 6 yerine 6S daha az sorun çıkartan bir cihaz. Nitekim S serisinin farklı adlandırılmasının sebebi de bu. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 7 ve 7 Plus gerçekten de çok iyi satış rakamları elde etti. Durum böyle olunca hepimiz Apple’ın 7S ve 7S Plus adında yükseltilmiş iki yeni model tanıtmasını bekledik. Adettendi ve Apple geleneklerine sahip çıkan bir firmaydı fakat öyle olmadı, en azından isimler konusunda.

Tasarım açısından iPhone 7 çizgilerine sahip iPhone 8 ve 8 Plus gördük. Bu cihazlar, sanki 7S ve 7S Plus olarak tasarlanmış ve 8. nesil olarak piyasaya sürülmüştü. Çünkü rekabet vardı ve Samsung, 6 ay önce 8. nesil Galaxy S’i piyasaya sürmüştü bile. Böyle bir ortamda 7S ve 7 Plus’ın Galaxy S8 ile imaj kavgasına girmesi beklenemezdi. Apple, isimden kaybediyordu ve önce bunu düzeltti.

iPhone X, adının gerçekten X olmasına rağmen 10 olarak çağırıldı. Bunun bir çok sebebi vardı: Yukarıda da bahsettiğimiz gibi serinin 10. yılıydı, bu cihaz iPhone 8’den üstündü ve yepyeni bir akıllı telefon çağını temsil ediyordu, Apple’ın gözünden tabii. Ancak işin içinde gene rakabet dahil oldu. iPhone X önümüzdeki yıl çıkması beklenen Galaxy S9’dan da üstün olmalıydı. En azında Apple, model isimleriyle bu imaji sağlamlaştırmalı ve sıradaki modellere yoğunlaşmalıydı.

Bundan sonra bir iPhone Y görme ihtimalimiz yok denecek kadar az ve artık bazı insanların, karnı 7S ve 7S Plus’ı iPhone 8 olarak yutmak için tok. Bu numaralar eskimeden pazardan alabileceğini almak isteyen Apple, böylece iPhone 9’u da arada kaynatmış oldu. Geçmiş olsun.