iPhone 8, Tamamen Camdan Olabilir: Tasarımlar Şahane!

iPhone 8 konsept tasarımları, telefona şekil veriyor. Tamamıyla cam olan modeller, gün yüzüne çıktı. Sizce bu konsept tasarımlar, orijinal iPhone 8'e ne kadar benzeyecek?

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Apple, iPhone 8 ile birlikte tamamen yeni konsepte geçecek. Bir önceki modellerinden çok daha üst düzey bir telefonla karşılaşma umudumuz var. Apple da bütün adımlarını bu şekilde atıyor. Apple’ın her zaman en iyi yaptığı iş olarak gözüken tasarım konusu için konsept tasarımlar yine gelmeye başladı. Apple’ın baş tasarımcısı Jonathan Ive’ın çerçeveleri azaltarak nasıl bir tasarım yapacağı merak konusu, ancak konsept tasarımcıları bu süreçte boş durmuyorlar.

Telefonun hangi tasarımla geleceği birçok kullanıcı için büyük önem taşıyor. Bunda konsept çalışmalarının da büyük önemi var. Konsept çalışmaları telefonu tamamen çerçevesiz resmediyor, hatta slogan bile atıyorlar. “Kenar yok, sınır yok, sadece etrafındaki gerçekle mükemmel biçimde birleşen, başka bir dünyaya açılan kapı.” olarak betimliyorlar yeni gelecek telefonu.

Peki iPhone 8 tam olarak neye benzeyecek? Apple’ın devrimsel adımlar atmasını umduğumuz iPhone 8’de kavisli OLED ekranın bulunmasını bekliyoruz. Aynı zamanda, arka tasarımında paslanmaz çelik bir bant tarafından korunan ön ve arka camlar bulunacak.

Telefonda olabilecek çok fazla özellik var. Kablosuz şarj, retina tarama, çok daha iyi kameralar ve tabii ki daha uzun bir pil ömrü ile gelmesi bekleniyor. Sanırım bir süre daha konsept çalışmalarla idare etmemiz gerekecek.