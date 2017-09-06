iPhone 8 Tanıtılıyor, O Halde iPhone 7 Almanın Tam Vakti!

Apple, 1000 dolarlık yeni iPhone 8 ile hayranlarına yeni bir akıllı telefon sunarken hala çok güçlü bir telefon olan iPhone 7'yi neredeyse yarı fiyatına alabileceksiniz.

Önümüzdeki hafta alkışlar ve ıslıklar eşliğinde Apple’ın iPhone’ların 10. yılına özel telefonu yeni iPhone 8, Steve Jobs amfisinde tanıtılacak. Apple muhakkak ki muhteşem bir telefon tasarlamıştır. Yeni kamera, yeni tasarım, yeni ekran gerçekten güzel fakat gerçekten en iyi iPhone, iPhone 8 mi olacak?

Geçtiğimiz yıl çıkan iPhone 7’ye yeniden bir bakalım. A10 Fusion gerçekten çok güçlü bir işlemciydi. Hala öyle. Kamerası en iyilerle kafa tutacak ayarda olmasa da tatmin ediyordu, hiçbir iPhone 7 kullanıcısı kameradan şikayet etmemiştir. Tasarımı da fena değildi. Belki modern tasarım anlayışına uygun bir ekran kasa oranı yoktu fakat bir bütün olarak bakıldığında, masada ve elde şık duran bir telefondu.

Sonuç olarak elimizde güçlü ve şık bir iPhone 7 seçeneği var. Yeni gelen iPhone 8 nasıl olacak peki? Belki biraz daha şık, biraz daha güçlü ve birkaç küçük yeni özellik. Peki fiyatı ne olacak? Amerika satış fiyatı 1000 dolar. Türkiye’de ise 5400 TL gibi bir rakamla -belki de daha yüksek- satışa çıkabilir. Elbette bunlar başlangıç fiyatları. Peki iPhone 8’in satışa çıkmasının ardından iPhone 7’nin fiyatı ne kadar düşecek? Amerika fiyatının 550 dolara düşmesi bekleniyor. Türkiye’de de muhtemelen 2800-2900 TL’ye bulabileceksiniz.

Elbette herkes en iyi telefona sahip olmak ister. Fakat bazen en iyi telefon, en iyi tercih anlamına gelmez. Eğer bir iPhone almayı düşünüyorsanız iPhone 7, birkaç hafta sonra en iyi seçenek olabilir.