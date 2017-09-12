Apple’ın yeni modelleri iPhone 8 ve iPhone X bugün yapılacak etkinlikle tanıtılacak. Türkiye saati ile 20.00’da başlayacak dev organizasyonu canlı olarak takip etmeniz için neler yapabileceğinizi anlatıyoruz.

iPhone serisi 2007 yılından bu yana en çok satan akıllı telefon serisi ünvanına sahip. İlk iPhone çıktığında ürünün mimarlarından olan Apple’ın kurucusu Steve Jobs hayattaydı ve görevinin başındaydı. Bu sebeplerle hem 10. yıla özel hem de Steve Jobs anısına Apple, iPhone X adında yeni bir modelle görücüye çıkmayı hedefliyor.

Tüm dünya tarafından merakla beklenen cihaz, Apple’ın yeni inşa ettiği Apple Park’ta bulunan Steve Jobs Salonu’nda görünecek. Biz de bu önemli etkinliği canlı bir şekilde takip etmeniz için neler yapmanız gerektiğini ve en çok sorulan soruları derleyip cevap verdik.

Apple bugün neler tanıtacak?

iPhone 8 modellerinin tasarım açısından iPhone 7 çizgilerine sahip olacağı söylenirken, iPhone X'in çerçevesiz OLED ekranla geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Apple'ın 3. nesil akıllı saati yeni sensör teknolojileriyle gelecek. Ayrıca ülkemizde pek rağbet göremese de Apple'ın efsane serisi iPod da yeni üyesine kavuşacak. Televizyon yayıncılığı konusunda da önemli adımlar atmaya başlayan firmanın, ultra HD destekli 4K Apple TV'si ise heyecan yaratıyor. Tanıtılacak ürünlerin tam listesi şöyle:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X Edition

Apple Watch 3

iPod Touch 7. nesil

Apple TV 2017

Airpods 2017

iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X ne zaman piyasaya sürülecek?

iPhone 8 modellerinin 22 Eylül tarihine kadar tüm dünyada satışa çıkması bekleniyor. Elbette bundan önce sınırlı sayıda ön sipariş alıcanaktır. iPhone X için birkaç hafta daha bekleyebiliriz ve takvim bugünkü etkinlik sırasında da netleşebilir. Uzun zamandan beri satışlar konusunda büyük düşüş yaşayan firmanın tekrar zirveye çıkacağı ve önümüzeki yılın ortalarına kadar tahtı kimseye bırakmayacağı konuşuluyor.

Canlı akışı nasıl takip edebilisiniz?

Apple kendi hazıladığı canlı yayın akışını direkt olarak paylaşmaya izin vermiyor. Geçtiğimiz günlerde de bir haberini yaptığımız üzere Apple, canlı yayını kendi tarayıcısı olan Safari dışında yalnızca Microsoft Edge üzerinden takip edilmesine izin veriyor. Ayrıca iOS 9.0 üzerine güncelleştirilmiş bir iPad, iPhone ya da iPod Touch’a sahip olmanız gerekiyor. Bunun dışında MacOS çalıştıran bir Mac bilgisayar üzerinden de takip edilebilecek.

Bu durumda imdadınıza yetişen yer: Webtekno YouTube kanalı!

Apple’ın yapacağı yayının hem yabancı dilde olması hem de görüntülerin yorumlanmayacak olması ülkemizdeki çoğu takipçi için zor bir durum. Dolayısı ile saat 20.00’da başlayacak etkinlik için bizler YouTube kanalımız üzerinden saat 19:30'dan itibaren canlı yayınımıza başlayacağız. Yayınımızı hemen aşağıdan takip edebilirsiniz.

"Asıl yayın başladığında haberim olsun" diyenler, hemen kanal adımızın yanında bulunan zil sembolüne tıklayıp, yayın başladığında bildirim alabilirler.

