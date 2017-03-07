iPhone 8 'Üç Boyutlu Selfie' Dönemini Başlatabilir!

Bu kez söz konusu yeni yüz tanıma sistemi ile gelecek “üç boyutlu selfie” özelliği. Yakın zamanda yeni amiralinin çıkış tarihini duyurması beklenen firmanın bu tarihi olabildiğince erteleyeceği yönünde söylentiler var. Nitekim iPhone 8’in tüm bu yeni özellikleri ile birlikte gelmesi bekleniyor
iPhone 8 İçin Biyometrik Parmak İzi Sensörü Geliyor!
ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu Apple’a "derinlik bilgisini kullanarak gelişmiş yüz tanıma" ile ilgili bir teknolojinin patentini verdi. Yüz tanıma aygıtının derinlik haritaları üretmek ve görüntülerdeki yüzleri doğru bir şekilde tanımlamak için kamera modüllerinin ve derinlik sensörlerinin bilgisayar görüntüleme teknikleriyle gerçekleştirilecek kombinasyonuyla mümkün olacağı söyleniyor.
Patent ayrıca teknolojinin büyük olasılıkla hareketsiz olan fotoğraflarımız ve video için de mevcut olacağına işaret ediyor. Yüzler farklı yerlerde ve derinliklerde tanınır olmaya başladığında teknoloji daha az güvenilir hale geliyor. Bu, firmanın güvenilirliğini zedeleyecek bir atılım olabilir. Ancak böyle sızma ve bilgi akışı için Apple’ın bir önlem alacağı muhtemel.
Arttırılmış gerçeklik deneyimlerini daha da gerçekçi hale getirebilmek amacıyla da patentlenebilecek teknoloji, Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre söz konusu kamera teknolojisi daha yüksek fiyatlı özel bir iPhone modelinde olacak ve bu da yaklaşık 4 bin lira üzerinde bir fiyata işaret ediyor.
Yine de bu noktadaki tüm spekülasyonlar bu yeni teknolojnin iPhone 8 üzerinde uygulanacağına işaret etse de, Apple bu patenti başka cihazlarda da kullanabilir.