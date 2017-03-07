iPhone 8 'Üç Boyutlu Selfie' Dönemini Başlatabilir!

Patentlerine bir yenisini ekleyen Apple'ın iPhone 8 üzerinde devrimsel özellikler için çalıştığı anlaşılıyor.

Bu kez söz konusu yeni yüz tanıma sistemi ile gelecek “üç boyutlu selfie” özelliği. Yakın zamanda yeni amiralinin çıkış tarihini duyurması beklenen firmanın bu tarihi olabildiğince erteleyeceği yönünde söylentiler var. Nitekim iPhone 8’in tüm bu yeni özellikleri ile birlikte gelmesi bekleniyor

ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu Apple’a "derinlik bilgisini kullanarak gelişmiş yüz tanıma" ile ilgili bir teknolojinin patentini verdi.

Patent ayrıca teknolojinin büyük olasılıkla hareketsiz olan fotoğraflarımız ve video için de mevcut olacağına işaret ediyor. Yüzler farklı yerlerde ve derinliklerde tanınır olmaya başladığında teknoloji daha az güvenilir hale geliyor. Bu, firmanın güvenilirliğini zedeleyecek bir atılım olabilir. Ancak böyle sızma ve bilgi akışı için Apple’ın bir önlem alacağı muhtemel.

Arttırılmış gerçeklik deneyimlerini daha da gerçekçi hale getirebilmek amacıyla da patentlenebilecek teknoloji, Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre söz konusu kamera teknolojisi daha yüksek fiyatlı özel bir iPhone modelinde olacak ve bu da yaklaşık 4 bin lira üzerinde bir fiyata işaret ediyor.



Yine de bu noktadaki tüm spekülasyonlar bu yeni teknolojnin iPhone 8 üzerinde uygulanacağına işaret etse de, Apple bu patenti başka cihazlarda da kullanabilir.