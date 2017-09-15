iPhone 8 ve 8 Plus’ın Batarya Değerleri Belli Oldu!

Apple, 12 Eylül’deki lansman sırasında yeni iPhone’larının batarya değerlerini açıklamamıştı. Artık bu değerleri biliyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda duyurusunu yaptığı yeni iPhone modellerinin batarya değerlerini açıklama taraftarı olmayan Apple, birkaç gün önce gerçekleştirilen lansmanda da geleneği bozmadı ve iPhone 8 / 8 Plus’ın hangi bataryalara sahip olduğunu açıklamadı. Fakat bu sefer geçmişe nazaran biraz daha erken öğrenme fırsatına eriştik; yeni iPhone’ların batarya değerlerini biliyoruz.

iPhone 8, genel hatlarıyla iPhone 7’den elbette bir üst seviyede; bataryası hariç. OnLeaks’in elde ettiği bilgilere göre iPhone 8’in batarya değeri 1821mAh. iPhone 7’de ise bu değer 1960mAh idi. iPhone 8 Plus’ın bataryası ise 2675mAh. iPhone 7 Plus’da ise 2900mAh’lık batarya bulunuyordu.

Pil değerleri bir önceki nesle nazaran düşük olmasına rağmen Apple, yeni iPhone’ların 2 saate kadar daha iyi performans sergileyeceğini belirtmişti. Bunun ne kadar gerçekçi bir yaklaşım olduğunu teyit etmek için cihazı inceleyeceğimiz günü dört gözle beklemeye koyulduk.

iPhone X dışında Apple, bu yılki cihazlarının duyurusundan sonra geçmişe göre biraz daha fazla eleştirildi. Webtekno ekibi olarak bizim de iPhone 8 ve 8 Plus’da beğenmediğimiz bazı şeyler söz konusu. Bu anlamda hazırladığımız videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.