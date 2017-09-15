iPhone 8 ve 8 Plus’ın Batarya Değerleri Belli Oldu!

Geçtiğimiz yıllarda duyurusunu yaptığı yeni iPhone modellerinin batarya değerlerini açıklama taraftarı olmayan Apple, birkaç gün önce gerçekleştirilen lansmanda da geleneği bozmadı ve iPhone 8 / 8 Plus’ın hangi bataryalara sahip olduğunu açıklamadı. Fakat bu sefer geçmişe nazaran biraz daha erken öğrenme fırsatına eriştik; yeni iPhone’ların batarya değerlerini biliyoruz.
iPhone 8, genel hatlarıyla iPhone 7’den elbette bir üst seviyede; bataryası hariç. OnLeaks’in elde ettiği bilgilere göre iPhone 8’in batarya değeri 1821mAh. iPhone 7’de ise bu değer 1960mAh idi. iPhone 8 Plus’ın bataryası ise 2675mAh. iPhone 7 Plus’da ise 2900mAh’lık batarya bulunuyordu.
Pil değerleri bir önceki nesle nazaran düşük olmasına rağmen Apple, yeni iPhone’ların 2 saate kadar daha iyi performans sergileyeceğini belirtmişti. Bunun ne kadar gerçekçi bir yaklaşım olduğunu teyit etmek için cihazı inceleyeceğimiz günü dört gözle beklemeye koyulduk.
iPhone X dışında Apple, bu yılki cihazlarının duyurusundan sonra geçmişe göre biraz daha fazla eleştirildi. Webtekno ekibi olarak bizim de iPhone 8 ve 8 Plus’da beğenmediğimiz bazı şeyler söz konusu. Bu anlamda hazırladığımız videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.