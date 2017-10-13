  • iPhone 8 ve 8 Plus’ın Türkiye Fiyatları Belli Oldu!

iPhone 8 ve 8 Plus’ın Türkiye Fiyatları Belli Oldu!

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Mobil iletişim operatörlerinden gelen bilgilere göre Apple’ın yeni iPhone’larının fiyatları belli oldu. Buna göre 64 GB’lık iPhone 8’in fiyatı 4.149, 64 GB’lık iPhone 8 Plus’ın fiyatı 4.699 TL’den itibaren başlayacak.

Dün paylaştığımız haberimizde Turkcell’in, bugünden itibaren yeni iPhone’ları ön sipariş ile satışa çıkacağını söylemiştik. Beklediğimiz haber geldi; yeni iPhone’ların başlangıç fiyatları belli oldu.
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iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, Yarından İtibaren Turkcell’de Ön Satışta!

Turkcell'in ön siparişle satışa sunduğu yeni iPhone'ların fiyatları şu şekilde:

iPhone 8 64GB: 4.149TL
iPhone 8 256GB: 4.959TL
iPhone 8 Plus 64GB: 4.699TL
iPhone 8 Plus 256GB: 5.499TL

Telefonlar ya peşin ya da operatörler aracılığıyla 36 aya varan taksitlerle taahhütlü olarak satın alınabilecek.

Eğer yeni iPhone 8 modellerinden bir tanesini satın alma konusunda tereddüt yaşıyorsanız ya da kafanızda bir soru işareti varsa, bununla ilgili kısa süre önce hazırladığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Etiketler: apple, iphone 8, iphone 8 plus
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