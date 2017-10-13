iPhone 8 ve 8 Plus’ın Türkiye Fiyatları Belli Oldu!

Dün paylaştığımız haberimizde Turkcell’in, bugünden itibaren yeni iPhone’ları ön sipariş ile satışa çıkacağını söylemiştik. Beklediğimiz haber geldi; yeni iPhone’ların başlangıç fiyatları belli oldu.
Turkcell'in ön siparişle satışa sunduğu yeni iPhone'ların fiyatları şu şekilde:
iPhone 8 64GB: 4.149TL
iPhone 8 256GB: 4.959TL
iPhone 8 Plus 64GB: 4.699TL
iPhone 8 Plus 256GB: 5.499TL
Telefonlar ya peşin ya da operatörler aracılığıyla 36 aya varan taksitlerle taahhütlü olarak satın alınabilecek.
Eğer yeni iPhone 8 modellerinden bir tanesini satın alma konusunda tereddüt yaşıyorsanız ya da kafanızda bir soru işareti varsa, bununla ilgili kısa süre önce hazırladığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.