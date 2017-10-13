iPhone 8 ve 8 Plus’ın Türkiye Fiyatları Belli Oldu!

Mobil iletişim operatörlerinden gelen bilgilere göre Apple’ın yeni iPhone’larının fiyatları belli oldu. Buna göre 64 GB’lık iPhone 8’in fiyatı 4.149, 64 GB’lık iPhone 8 Plus’ın fiyatı 4.699 TL’den itibaren başlayacak.

Dün paylaştığımız haberimizde Turkcell’in, bugünden itibaren yeni iPhone’ları ön sipariş ile satışa çıkacağını söylemiştik. Beklediğimiz haber geldi; yeni iPhone’ların başlangıç fiyatları belli oldu.

Turkcell'in ön siparişle satışa sunduğu yeni iPhone'ların fiyatları şu şekilde:

iPhone 8 64GB: 4.149TL

iPhone 8 256GB: 4.959TL

iPhone 8 Plus 64GB: 4.699TL

iPhone 8 Plus 256GB: 5.499TL

Telefonlar ya peşin ya da operatörler aracılığıyla 36 aya varan taksitlerle taahhütlü olarak satın alınabilecek.

Eğer yeni iPhone 8 modellerinden bir tanesini satın alma konusunda tereddüt yaşıyorsanız ya da kafanızda bir soru işareti varsa, bununla ilgili kısa süre önce hazırladığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.