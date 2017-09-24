Apple, iPhone 8 ve 8 Plus’ın yeniden başlamaya zorlama ve fabrika ayarlarına çevirme yöntemini değiştirdi.

iPhone 7 ve 7 Plus’ı yeniden başlatmak için açma/kapama tuşu ile ses kısma tuşlarını aynı anda en az 10 saniye basılı tutmak gerekirken, iPhone 8 ve 8 Plus için 3 adım gerçekleştirmek gerekiyor.

Bu değişikliğin yapılmasının sebebi, iPhone 8 ve 8 Plus’ta açma/kapama tuşunun yerini alan ‘Kenar’ tuşu ile ses tuşlarından birine basınca, acil durum SOS özelliklerinin devreye giriyor olması.

Apple’ın açma/kapama tuşunu artık ‘kenar’ tuşu olarak adlandırdığını hatırlatalım.

iPhone 8 ve 8 Plus nasıl yeniden başlatılır ya da fabrika ayarlarına döndürülür

1. Ses açma tuşuna basar basmaz bırakın.

2. Ses kapama tuşuna basar basmaz bırakın.

3. Apple logosunu görene kadar kenar tuşuna basılı tutun.

Telefonu kapatmak için eskiden olduğu gibi ‘kapatmak için kaydırın’ yazısını görene kadar kenar tuşuna basılı tutarak birkaç saniye beklemek gerekiyor. iOS 11’de aynı zamanda genel menünün altında ‘Cihazı kapat’ seçeneği de bulunuyor.

Not olarak belirtmek gerekirse; bir iPhone cihazını yeniden başlamaya zorlama, iPhone 7 ve 7 Plus’ta olduğu şekilde gerçekleştirilen ‘DFU modunu kullanarak kurtarma’ işleminden farklıdır.