iPhone 8 Plus ile Kulaklıkla Görüşmelerde Ses Sorunu!

Bazı iPhone 8 ve 8 Plus kullanıcıları, kulaklıkla yaptıkları görüşmelerde yaşadıkları ses sorunları için Apple'dan çözüm bekliyorlar.

Bazı iPhone 8 ve 8 Plus sahipleri, kulaklıkla gerçekleştirdikleri telefon görüşmeleri sırasında seste bozulmalar olduğunu ve ‘çıtırdamalar’ duyduklarını belirttiler. Tuhaf bir şekilde bu sorun, yalnızca kulaklıkta gerçekleşiyordu ve Avustralya, ABD ve Avrupa'daki pek çok kullanıcı bu sorunu dile getirdi.

Görüşmeler sırasında gerçekleşen bu ses problemlerinin yazılımsal bir sorun olduğu düşünülüyor. Sebebi ise görüşme yapıldığı sırada sesi hoparlöre verip yeniden kulaklığa aldığınızda sorunun bir anda çözülmesi. Ayrıca bu gelen ‘çıtırtıları’ karşı taraf kesinlikle duymuyor.

Bir iPhone 8 Plus kullanıcısı yaşadığı sorunla ilgili olarak, ‘Telefon görüşmesi sırasında aralıklı olarak kulaklıktan yüksek sesli ‘çıtırtılar’ geliyor. Bazı görüşmeler iyi geçiyor fakat bazen gerçekten çok bozuluyor.’ dedi.

Apple destek ekibi, sorunla ilgili kendisini arayan kullanıcılara telefonu fabrika ayarlarına geri döndürmesini önerdi. Fakat bu yöntem de şu an için işe yaramamış gibi görünüyor. Apple bu sorunun farkında ve muhtemelen bir yazılım güncellemesi ile sorunu çözüme kavuşturacaktır.