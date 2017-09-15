iPhone 8 İkilisi Yok Satıyor: Apple Siparişlere Yetişemiyor

Apple'ın yeni etkinliğinde tanıttığı ve bizim de pek hoş karşılamadığımız camlı iPhone 7 çok yüksek talep nedeniyle ön sipariş verenlerin bir kısmına 22 Eylül'den de sonra ulaşacak.

Ülkemizde hala olmasa da dünyanın bir çok ülkesinde bugün ön sipariş almaya başlayan akıllı telefonlar Apple iPhone 8 ve 8 Plus, yüksek talep nedeniyle etkinlikte vaadedilen tarihten daha sonra teslim edilebilecek.

Günün başında 29 ülkede ön siparişe açılan cihazın teslim edilme tarihi 22-25 Eylül arası gösteriliyordu ancak saatler ilerledikçe bazı ülkeler için bu süre 1-2 haftaya kadar uzatıldı. Hangi ülkeden alındığına göre değişen teslim süresi için örneğin İtalya'da hala 22-25 Eylül arasında iPhone 8 modelleri kargolanacak. Birleşik Krallıktaki müşteriler ise sadece iPhone 8 Plus'ın 64 GB'lık modelini 22 Eylül'de teslim alabiliyor. ABD'deki müşteriler de aynı şekilde vaadedilen tarihte ya da civarında ürüne sahip olacak.

Modele, kapasiteye ve ülkeye göre değişen kargolanma süreleri, cihazın stokları için kırmızı ışıkların yandığını bizlere gösteriyor. Yakın zamanda tükenecek olan stoklarla ilgili olarak eğer yurt dışından cihazı satın almakla ilgileniyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Apple Watch Series 3 ise en erken 2-3 hafta arasında kargolanacak şekilde görünüyor. Ülkemizde hala "Yakında sizlerle" şeklinde görünen Apple sayfası ne zaman güncellenecek bilmiyoruz ancak çok fazla zaman almayacaktır.