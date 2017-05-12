Apple'dan efsane bir atak daha geliyor. Donanım üreticileri arasında en büyük isimlerin başında gelen TMSC, Apple'ın 100 milyon adetlik yonga siparişi için hazır durumda olduğunu açıkladı.

Apple’ın uzun zamandır beklenen iPhone 8’i ve bir sonraki nesil tableti iPad için bir Tayvanlı donanım devi tarafından geliştirilen işlemci yongası A11, üretime tam anlamıyla hazır durumda.

Dünyanın en iyi çip üreticilerinden biri olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company yani TSMC, Apple’dan aldığı siparişler için geliştirdiği projenin üretim safhasına başlayacak. Bu zamana kadar Apple ve Samsung için işlemci yongaları üreten ve bir önceki Apple harikası A10 işlemci ile dikkatleri üzerine çeken firma, yaptığı kaliteli işlerle adını fazlasıyla duyurmayı başardı. Bu nedenle üretime hazır olan A11 yongalarının bizi şaşırtacak kadar kötü bir iş olacağını söylemek zor.

A11 işlemci hakkında neredeyse hiç bir bilgi sızdırılmadı. TSMC daha önce 10nm’lik üretim teknolojisinin %20 performans artışı ve %40 daha az güç tüketimi sağlayacağı konusunda bir çalışma sunmuştu. Bu nedenle Apple'ın bünyesindeki işlemci tasarımcıları, Tayvanlı devin bu atılımından faydalanmak istiyorlar. TSMC’nin 2017 yılı sonuna kadar tam 100 milyon adet A11 çipseti üretmesi ve Apple’a göndermesi bekleniyor.

Ayrıca şirket; Nvidia, MediaTek, Silicon Motion ve HiSilicon'dan 12nm’lik yonga setleri için birçok sipariş almaya devam ediyor.

Her ne kadar akıllı telefon piyasasında bu yıl 12nm’lik yongalar görsek de analistler, 2018 yılında üretilecek amiral gemisi Android’lerin 7nm’lik yongalarla geleceğine kesin gözle bakıyorlar. Çünkü hem Samsung hem de Qualcomm, sonraki işlemcilerini 7nm’lik bir hat üzerine kurma kararı aldırlar.

Umarız ki mobil cihaz ekosisteminin görünmez kahramanı TMSC, bizi A11 çipsetiyle yanıltmayacaktır.