Apple, tasarım dışında bir geleneğini daha devam ettirerek aynı nesilden iki kardeş cihaz çıkartmaya devam ediyor. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın birbirinden ayrılan özelliklerini derledik.

Apple 2015 yılında iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’ı duyurdu ve akıllı telefon piyasasında yeni bir akım başlattı: Aynı nesle üye iki kardeş telefon. Gözler o zamandan beri hem Samsung’dan hem de Apple’dan gelen amiral gemilerinde biri küçük, diğeri büyük boyutlarda telefon arar oldu. Hatta abi kardeşi, “Kardeşim” diye severken biz abilere “Plus” demeye başladık.

Ancak bu sefer şirket, üçüncü bir iPhone modeli olan iPhone X'i piyasaya çıkardı. iPhone 8'lere göre çok daha pahalı olan cihaz, 10. yıla özeldi. Bu sebeple X’i görmezden gelip, sadece iPhone 8 ve iPhone 8 Plus arasındaki farklara değineceğim.

iPhone 8 Plus her zamanki gibi daha büyük batarya ve pil ömrü, daha büyük ekran, daha iyi kamera gibi belli başlı özelliklerle geliyor. Bunlar önceki serilerde olduğu gibi standart farklılıklar. İki cihazı birbirinden ayıran özelliklere şöyle detaylı bir şekilde bakalım:

Tasarım, Ekran ve Boyutlar

Her iki cihazda da alüminyum ve cam kasa bulunurken, iPhone 8 4.7 inç, iPhone 8 Plus 5.5 inçlik ekranla geliyor.

iPhone 8 7.3 mm kalınlığında, 138.4 mm boyunda ve 67.3 mm genişliğindeyken, iPhone 8 Plus 7.5 mm kalınlığında, 158.4 mm boyunda ve 78.1 mm genişliğinde

iPhone 8 Plus 202 gram, iPhone 8 148 gram ağırlıklarında.

İşlemci Yongası, RAM ve Depolama:

Her iki cihazda da 6 çekirdekli A11 Bionic çip bulunuyor.

Cihazlar 64 ve 256 GB olmak üzere iki farklı hafıza seçenekleri ile raflara çıkacak.

Bu başlık altındaki tek farklı nokta RAM miktarları: iPhone 8 2 GB, iPhone 8 Plus 3 GB RAM ile çıkıyor.

Kamera:

iPhone 8'de, f/1.8 diyafram açıklığına sahip tek bir 12MP kamera var.

iPhone 8 Plus'da çift 12MP kamera bulunyor ve birincil kamera iPhone 8’deki gibi f/1.8 diyafram açıklığına sahip. İkincil kamera bir telefoto lens, 2x optik zoom ve f/2.8 diyafram değeri sunuyor. Ki bu önemli fark, fotoğrafların sanat eserine dönüşmesini sağlıyor.

İkincil lens hem alan derinliği hem de Portre Aydınlatma modlarını iPhone 8 Plus’a özel kılıyor.

iPhone 8 Plus 6x'e kadar dijital zoom sunarken, iPhone 8 3x dijital zoom ile sınırlı.

Her iki cihazda da 7 MP FaceTime HD ön kamera bulunuyor.

Pil ömrü:

iPhone 8 = iPhone 7 ve iPhone 8 Plus = iPhone 7 Plus. Batarya konusunda ne yazık k i beklenen ilerleme kaydedilememiş durumda.

iPhone 8 Plus, 21 saate kadar konuşma süresi sunuyor. iPhone 8 sadece 14 saat konuşma süresi sunuyor.

Her iki telefon da Qi kablosuz şarj ve hızlı kablolu şarjı destekliyor.

Fiyat ve Çıkış Tarihi:

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 15 Eylül'de ön siparişe çıkacaklar. 22 Eylülde ise perakende mağazalarına dağıtılmış olacaklar.

iPhone 8, 64GB varyant için 699 $ fiyatla, 64GB iPhone 8 Plus ise 799 $ fiyatla satışa sunulacak.

Siz iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı nasıl buldunuz? Beklentilerinizi karşılayan ya da karşılamayan yönlerini yorumlar kısmında hep birlikte tartışalım.