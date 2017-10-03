iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Türkiye Satış Tarihi Açıklandı!

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı resmi olarak açıkladı.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Türkiye satış tarihi sonunda belli oldu. Kısa bir süre önce Amerika başta olmak üzere belli başlı ülkelerde satışa sunulan yeni iPhone modelleri, 20 Ekim'de kullanıcıların huzuruna sunulacak.

Bu yıl kullanıcılara kablosuz şarj deneyimi yaşatacak olan Apple, iPhone 8 ve 8 Plus'ın arka yüzeyinde uzun bir aradan sonra cam gövde kullandı. Bir önceki modeline kıyaslan fazla tasarımsal farkı bulunmayan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, daha çok donanımsal özellikleriyle fark gösteriyor.

Gümüş, uzay grisi ve yeni altın renk seçenekleriyle gelen yeni iPhone modellerinde, en dayanıklı cam malzemesi kullanıldığının altı çiziliyor. iPhone 8'de 4.7 inç bir ekran yer alıyorken, iPhone 8 Plus'da ise 5.5 inçlik retina ekran bulunuyor.

A10 Fusion işlemcisine nazaran yüzde 25 daha hızlı olan A11 Bionic işlemcisinden güç alan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, hızıyla oldukça dikkat çekiyor. Yeni modellerin fiyatı hakkındaysa Apple yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

iPhone 8 ve 8 Plus hakkında birkaç gün önce hazırladığımız videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.