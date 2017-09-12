iPhone 8 ve 8 Plus Türkiye’de Ne Zaman Satışa Çıkacak

Büyük gün geldi çattı ve Apple, iki yeni telefonu iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı duyurdu. Peki bu telefonları ülkemizden ne zaman satın alabileceğiz?

Apple, günlerdir beklediğimiz iki yeni telefonu iPhone 8 ve 8 Plus'ı sonunda duyurdu. Tasarımı ve özellikleriyle bizden tam puan alan telefonların en merak edilen kısımlarından bir tanesi fiyatlarıydı. 4000 ila 5000 tl arası fiyatlarla satışa sunulması beklenen iPhone 8 ve 8 Plus'ın ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı da tabii ayrı bir merak konusu.

Geçtiğimiz yıllara bir göz atacak olursak iPhone 8 ve 8 Plus'ın ön siparişle 14-15 Ekim, normal olarak ise 20-21 Ekim tarihlerinde satın alınabileceği tahmin ediliyor. Ancak yine de daha Apple Türkiye'deki resmi satış, ön sipariş ve fiyat bilgilerini yayınlamış değil. Bu tarihlerin, önceki modellerin resmi satış, ön sipariş ve fiyat bilgileri açıklandıktan sonra Türkiye satışı yapılması arasında geçen tarih üzerine yaptığımız tahminler olduğunu belirtelim.

Siz ne düşünüyorsunuz? iPhone 8 ve 8 Plus modelleri Türkiye'de satışı başladığında almayı düşünüyor musunuz? Ya da bizim tahmin ettiğimiz fiyat bandında çıkarsa yeni iPhone 8 ve 8 Plus, almaya değer mi?