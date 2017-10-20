iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, Türkiye’de Satışa Sunuldu!

Apple, 20 Ekim itibariyle yeni iPhone modellerini Türkiye’de satışa sundu. iPhone 8’in ülkemizdeki başlangıç fiyatı 4.199 TL.

Apple’ın yeni iPhone modellerini bekleyenler, bugünden itibaren istediklerine kavuşabilecekler. Şirket, iPhone 8 ve 8 Plus’ı ülkemizde satışa çıkardı. Fiyatların tam listesi şu şekilde:

iPhone 8 - 64 GB: 4.199 TL

iPhone 8 - 256 GB: 4.999 TL

iPhone 8 Plus - 64 GB: 4.799 TL

iPhone 8 Plus - 256 GB: 5.599 TL

iPhone X’u bekleyenler, biraz daha sabretmek zorundalar. Zira cihaz, tüm dünyada 3 Kasım’da piyasa sürülecek. Onun başlangıç fiyatı da 6.099 TL olarak belirlenmişti.

iPhone 8’lerdeki bir önceki nesi cihazlara nazaran donanım özellikleri dışında en büyük değişiklik, yalnızca 64 ve 256 GB hafıza seçeneklerinin olması. Hatırlarsanız iPhone 7’de 32, 128 ve 256 GB hafıza alternatifleri bulunuyordu.

iPhone 8 ya da 8 Plus’tan herhangi bir tanesini satın almak isteyenler, şuradaki bağlantıya tıklayabilirler. Satın alma işleminden önce dilerseniz, iPhone 8 Plus'ın ne kadar dayanıklı olduğunu ölçmek için hazırladığımız videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.