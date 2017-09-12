Az önce duyurulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Türkiye fiyatları ne kadar olacak?

Apple, görkemli bir lansman ile iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın duyurusunu gerçekleştirdi. A11 işlemcisi, üst seviye ekranı ve diğer donanım özellikleriyle herkesin beğenisini kazanan telefonlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Apple'ın en pahalı telefonu unvanını aldılar. Peki lansmanla birlikte ilk satış fiyatının 699 ve 799 dolar olduğunu öğrendiğimiz iPhone 8 ve iPhone 8 Plus fiyatı ne kadar olacak?

Bu konuda Apple daha resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak giriş seviyesi iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın ufak bir vergi hesaplaması ve benzeri fiyatlardaki akıllı telefonların giriş fiyatından bir tahmin yapmak gerekirse yaklaşık 4500 ila 4900 civarında satılacağını düşünüyoruz. Bu fiyat muhtemelen hafıza kapasitesi ve modele göre 7000 liraya kadar da artacaktır.

Bütün bunlar muhtemelen Apple Türkiye resmi bir açıklama yapana kadar tahmin olarak kalacak. Yukarıda gördüğünüz gibi Apple Türkiye'nin resmi sitesinde cihazın fiyatı yerine "Yakında sizlerle" yazısını görüyoruz. Siz iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın ne kadar bir fiyata satılacağını düşünüyorsunuz? Ya da sizce fiyat tahminlerimiz tutacak mı?