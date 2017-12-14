Apple’ın bu sene çıkardığı iPhone 8 ve iPhone X, Google’da küresel anlamda en çok aranan 2 ve 3. terim oldu.

Google, kısa süre önce 2017 yılı içinde arama motorunda en çok aranan içerikleri duyurmuştu. Her ülkeye özel olarak yayınlanan bu listelerin bir de global anlamda olanı var. Bu sene dünya genelinde en çok aranan terimlere baktığımızda Hurricane Irma’nın (Irma Kasırgası) birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Bu terimi ise haberlerini yaparken büyük tepkiler çektiğimiz, ancak yine aynı ölçüde haberlerini yapmaya devam ettiğimiz iPhone terimleri yer alıyor. Bu sene Google üzerinde en çok aranan 2. ve 3. aramanın iPhone telefonu olması, hem telefonların popülaritesi hem de satış başarısı hakkında bazı bilgiler veriyor.

Google’ın küresel anlamda en çok aranan 2. terimi ilginç bir şekilde iPhone 8 oldu. 3. sırada ise iPhone X yer alıyor.

2017’nin Büyük Kısmında ”iPhone X” ismi bilinmiyordu.

Neden iPhone 8 daha çok arandı diye sorabilirsiniz. Sebebini hemen söyleyelim, çünkü telefon pazarının sonlarına yaklaşana kadar yeni iPhone’un iPhone 8 ismiyle çıkacağı düşünülüyordu. iPhone X sızıntılarının çok büyük bir kısmını iPhone 8 diye yayınlıyorduk. Haliyle gerçek ortaya çıkana kadar pek çok insan, iPhone 8 ismiyle arama yaptı.

Buna rağmen tanıtıldığı bu kısa süre içerisinde Google’ın en çok arananlar listesinde 3. sıraya gelmeyi başaran iPhone X, bu başarısının ardında gizemli bir satış başarısını da yatırıyor. iPhone X o kadar iyi ve hızlı satıyor ki, Apple hala telefon tedarik etmekte zorlanıyor.

Şu sıralar tüm pazarları iPhone X ele almış olsa da, Ekim ayında telefon pazarında iPhone 8 liderlik koltuğunda oturuyordu. Samsung Galaxy Note 8, Xiaomi Mi 6, LG V30 gibi telefonların arasından sıyrılarak hem iPhone 8’i hem de iPhone X’u lider yapan Apple hayranları, Apple’ın neden dünyanın en büyük şirketi olduğunu bizlere kanıtlıyorlar.

Google her anlamda Apple’a rakip olsa da, rakip şirketin hak ettiği başarıyı gizlemeyi seçmemiş. Buradan ayrıca Google’ı tebrik etmek gerekiyor. Umarım bu Google verilerinin ardından skık sık Apple'la ilgili haberler yapmamızın sebebi daha net ortaya çıkmıştır. Biz hiç bir telefonun fanı değiliz, yalnızca insanların merak ettiği haberleri yapıyoruz. Kanıtlanmış olduğu gibi, en çok merak edilen teknolojik içerikler iPhone 8 ve iPhone X olmuş durumda.