iPhone 8 ve iPhone X’i Görmeden Apple Store Kapatıldı!

Apple’ın büyük tanıtım etkinliği öncesinde çevrim içi Appler Store mağazası hizmet dışı bırakıldı. Serinin 10. yılına özel bir ön sipariş sayfası ile yeni modellerin gözükeceği şekilde güncellenecek.

Apple’ın kendi online mağazası olan Apple Store kullanıcıların direk firmadan alış veriş yapmak için kullandığı bir internet sitesi. Firmanın tanıtmak üzere oluğu her yeni ürün öncesinde bu site belirli süreyle kapatılır ve yeni ürünlere özel bir tasarımla karşımıza çıkar. Haliyle iPhone 8 ve iPhone X’in adını duyan herkes gibi Apple Store sayfasına ulaşmaya çalışırsanız site tekrar açılana dek içeriğe ulaşmanız mümkün değilir.

"Geri döneceğiz. Apple Store'u sizin için güncellemekle meşgulüz. Lütfen birazdan tekrar kontrol edin."

Bugün Apple’ın yeni yaptırdığı dev Silikon Vadisi ofisi olan Apple Park’taki Steve Jobs salonunda yapılacak etkinlik, en büyük iPhone tanıtım etkinliği olacak. Çerçevesiz OLED ekran, yeni nesil yüz tanıma ve kablosuz şarjla gelecek cihazlar, tanıtımın ardından Apple Store’da ön siparişe açılabilir. Bunun için firmanın açıklama yapması bekleniyor.

Bunun dışında iPhone 7 ile hemen hemen aynı tasarıma sahip geliştirilmiş bir iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın görücüye çıkması bekleniyor. Apple Watch 4 ve ultra HD görüntüleri destekleyen yeni 4K Apple TV’de aynı etkinlikte ortaya çıkacak.

Etkinlik TSİ 20.00’da başlayacak ve Webtekno YouTube kanalımız üzerinden canlı yayınla sizlere detayları aktaracağız. Yayın boyunca görüşlerinizi bizlere bilirebilirsiniz. Eğer yeni iPhone’ların yarattığı fırsattan istifade ederek fiyatları düşen eski modellerden almaya karar verdiyseniz, bunu bir süre erteleyin ya da Teknostore üzerinden sipariş verin :)



Güncelleme: Düzenlenen lansman sonrasında Apple Store tekrar açıldı.