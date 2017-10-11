2018 Model iPhone'ların Dedikoduları Gelmeye Başladı!

Apple'ın geçtiğimiz ay tanıttığı üç yeni iPhone modeli birçok kişide hayranlık yaratırken pek çok kişide de hayal kırıklığı yarattı. Hal böyle olunca 2018 model iPhone'ların dedikoduları çok daha erken gelmeye başladı.

Apple, 2017 model yeni iPhone’larını yaklaşık bir ay önce görkemli bir törenle tanıttı. Çoğu akıllı telefon kullanıcısı, tasarımı ve özellikleri konusunda iPhone X’a hayran kalırken, Apple’ı, zaten hali hazırda var olan çerçevesiz telefonları ilk kez çıkarmış gibi tanıtmakla suçlayanların da azınlık olduğunu söyleyemeyiz.

Öyle ya da böyle elimizde üç yeni iPhone modeli bulunuyor. Fakat yeni iPhone’ların yeterli geliştirmeye sahip olmadığını düşünüyorsanız ve yeni bir akıllı telefon almak için önümüzdeki yılı bekliyorsanız, 2018 model iPhone’lara ait ilk dedikodulara şimdiden kulak vermeye başlayabilirsiniz.

İlk dedikodu ekran konusunda. Söylenenlere göre Apple, 2018 model tüm iPhone’ları çerçevesiz ekran ile piyasaya sürmek istiyor. Şirket, bunun için Japan Display tarafından üretilen ‘Tamamen Aktif LCD’ ekranları inceliyor. Tamamen Aktif LCD ekranları aşağıdaki Xiaomi Mi Mix 2 ya da Essential Phone fotoğraflarında görebilirsiniz. Tamamen Aktif LCD ekranların OLED ekranlardan en büyük farkı, cihazlarda en az bir tane büyük çerçeve bulunması. Fakat buna karşın Tamamen Aktif LCD’ler, OLED ekranlardan daha ucuzdur. Apple bu sayede cihaz maliyetini dolayısı ile fiyatını düşürmeyi hedefliyor.

Önümüzdeki yıl çıkacak iPhone’lar için ortaya atılan bir başka iddia ise Apple’ın, 6.4 inçlik daha büyük bir iPhone piyasaya çıkaracak olması. Doğrusunu söylemek gerekirse bu çok sürpriz olmaz. Zira şirket, Japon Display ile Tamamen Aktif LCD’ler üzerinde anlaşma sağlarsa gelecek yıl çıkacak iPhone’ların tamamı çerçevesiz ekranlara sahip olacak. Bu durumda 6.4 inç ekrana sahip bir iPhone, kalın çerçerveli iPhone 8 Plus’tan daha büyük bir kasaya sahip olmayacaktır. Bu konuda Apple hayranlarının içi iki kat rahatlayabilir, çünkü 2018 model hiçbir iPhone, 2014 model iPhone 6 ile aynı tasarıma sahip olmayacak. Gerçi iPhone 8’in arkası camdı değil mi? Pardon.

Kısaca bir özetleyelim;

2018 model tüm iPhone’lar tasarım konusunda iPhone X’u referans alacaklar.

Önümüzdeki yıl tanıtılacak tüm iPhone modelleri çerçevesiz ekran ile piyasaya çıkacak.

Yeni iPhone’lar OLED yerine Tamamen Aktif LCD ekranlar kullanacaklar. Bu sayede maliyet ve fiyatlar düşecek.

Apple büyük bir tasarım değişikliğine gitmese dahi ‘iPhone 6’ tasarımı son bulmuş olacak.

5.8 inçlik modelin yanında 6.4 inçlik daha büyük bir iPhone modeli gelecek.

Biz söylentilerin yalancısıyız.