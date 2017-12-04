iPhone 8 Vs. iPhone X: Arasındaki Fiyat Farkının Nedeni Ne?

Açıklama: iPhone 8 ile iPhone X arasında bu kadar yüksek fiyat olmasının nedenlerine baktık ve telefonları satın almanız için uygun yerler önerdik.

Apple, bu sene birbirinden iddialı 3 telefon piyasaya sundu. Bu 3 telefon pek çok özellik bakımından birbirine yakın olsa da, iki tanesi eski modellerin izinden devam ederken, geriye kalan ise yepyeni bir serinin altına girdi. Elbette iPhone X’dan bahsediyorum. Üzerindeki çentiğiyle, Face ID’si ve dikey yerleştirilmiş kamerası ile tamamen farklı bir telefon olan iPhone X, aynı dönemde çıkmasın rağmen geçmiş seriye sadık kalan iPhone 8’e karşı farklı özellikler sunuyor. Sonuçta iki telefon arasında fiyat farkı muazzam boyutlara ulaşmış durumda.

iPhone 8 ile iPhone X’u Ayıran Temel Farklar Nelerdir?

iPhone 8 ve iPhone X arasındaki temel farkın endüstriyel tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım açısından iki telefon arasında çok büyük farklılıklar bulunuyor. Apple’ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak’ın dediği gibi iPhone 8, iPhone 6 ve 7’nin aynısı diyebileceğimiz tasarıma sahip bir telefon. iPhone X ise tasarım açısından yepyeni bir standart getirmeyi başarmış, bazı iyi ve kötü yanları ile iPhone 8 ve diğer eski iPhone tasarımlarından tamamen ayrılmış bir telefon. Şimdi sizlere iki telefonun detaylı bir incelemesini yapacağız. Eğer aklınızda bir iPhone satın almak varsa fakat tercih konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız, bu detaylı haberimizden sonra kafanızdaki sorular giderilecek ve hangi telefonu satın almak istediğinize karar verebileceksiniz.

Tasarım

iPhone X ve iPhone 8’deki temel farklılık tasarım demiştik. Bunu biraz ince görmemiz gerekirse, iPhone 8 çok büyük bir telefon değil. Bu büyüklüğünün dışında iPhone X’a nazaran kendisi, çerçeveleri de son derece geniş bir telefon. 4.7 inçlik bir ekrana sahip iPhone 8, tüm Apple kullanıcılarının alışık olduğu ve memnun olduğu özelliklere sahip. Bunlar arasında en ünlüsü elbette Touch ID dediğimiz fiziksel tuş. Bu tuş sayesinde hem telefonu kullanırken rahat hareket edebiliyoruz, hem de parmak izi okuyucu için çok güzel bir yer bulunuyor.

Tasarım açısından iPhone X’a geçersek, Apple’ın güvenli sulardan uzaklaştığını ve yeni şeyler keşfetmeye çalıştığı karşımıza çıkıyor. 5.8 inçlik bir ekranı bulunan telefonun ön yüzeyinin neredeyse tamamı ekranla kaplanmış durumda. Neredeyse diyorum, çünkü üst kısımda kamera ve çeşitli sensörlerin yer aldığı bir çentik bulunuyor. Bu da pek çok kişiye göre telefonun eski özelliklerinden bir tanesi. Ön tarafın tamamı ekran olduğu için alt kısımda bir Touch ID ne yazık ki bulunmuyor. Apple burada parmak izi okuyucu sisteminden de vazgeçmiş. Yeni çıkardığı ve Apple’a göre en yüksek güvenlik önlemi olan Face ID telefonun en önemli kozlarından birisi. Telefonun arka kısmı, ön yüzey gibi cam ve diğer iPhone’ların aksine arkasındaki çift kamera yatay olarak yerleştirildi.

Donanım

Burada iki telefonun da birbirine yakın özellikler gösterdiğini görüyorum. İki telefonda da Apple’ın son işlemcisi A11 Bionic bulunuyor. RAM kapasitesine baktığımızda ise iPhone X’un bir adım önde olduğunu görüyoruz. iPhone 8’in 2GB RAM miktarı bulunuyorken, iPhone X’da 3GB RAM bulunuyor. Bu da, telefonun aynı anda birden fazla uygulamayı sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceğini gösteriyor. Elbette iPhone 8 de pek çok uygulama açabilir, ancak iPhone X bu noktada bir adım önde gibi duruyor. Bu özelliğin dışında iki telefonda da 64 ve 256 GB depolama birimleri bulunuyor ve diğer donanım özellikleri birbirine benzer şekilde ilerliyor.

Kamera

iPhone 8’in çok güzel bir kamerası olmasına rağmen, iPhone X burada çok rahat bir şekilde kazanabilir. Zaten iPhone 8’in arka tarafında tek kamera olması bile bunu açıkça gösteriyor. iPhone 8’in arka kamerası, f/1.8 diyafram aralığında, ⅓ sensör boyutu ve optik sabitleyici mekanizmasına sahip 12 megapiksellik bir kamera. Bu kamera ile 60 fps’de 4K videolar çekebilir, 1080p’de 240 fps ağır çekimler yapabilirsiniz. iPhone 8 selfie tutkunları için ön tarafında f/2.2 diyafram aralığına sahip 7 megapiksellik bir kamera sunuyor. Bu kamerayla 1080p kalitesinde 30 fps video çekebiliyorsunuz. BSI, HDR; Live Photos gibi başarılı modları ile güzel çekimler yapabileceğiniz iPhone 8, tüm bu özelliklere rağmen iPhone X’la kıyaslandığında açık bir şekilde geride kalıyor.

iPhone X’un arka kamerası pek çok yenilikle birlikte geldi. Telefonun arka tarafında f/1.8 diyafram aralığına sahip 12 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Bu kamerayla mükemmel portreler yakalamanızı sağlayan f/2.4 diyafram aralığına sahip ikincil bir kamera ise her şeyi daha farklı kılıyor. iPhone 8 gibi 4K videoları 60 FPS’de kaydedebilen arka kameralarda, LED desteği ve çift tonlu flaş özellikleri bulunuyor. Bunlar, özellikle gece çekimlerinde daha başarılı pozlar yakalanmasını sağlıyor. Bunlar dışında ikinci kamerada Telephoto ve optik görüntü sabitleme özellikleri bulunuyor ve bu özellikler ana kameraya doğrudan destek verebiliyor. Telefonun ön kamerasına baktığımızda ise Portre modu, True Depth, HDR gibi özelliklerle donatılan 7 megapiksellik bir kamera bizleri bekliyor. Burada Face ID doğrulaması olduğu için çok daha kaliteli bir ön kamera kullanılmış. Bu kamera sayesinde yüzünüzü 3 boyutlu olarak tanımlayabilirsiniz.

Fiyat

Geldik en önemli konuya. Bildiğiniz gibi iPhone X, uzunca bir bekleyişin ardından Türkiye’de satışa sunuldu. Normalde 6.100 TL’den satışa sunulan telefonu bu fiyatlara şu anda bulmak zor olabiliyor. Yine de telefona sahip olmak istiyorsanız, üç aşağı beş yukarı vermeniz gereken ücret bu. Operatörlerde bulunmasına rağmen telefonu taksitli almaya kalktığınızda bu rakamın da üstüne çıkabiliyor. Bu yüzden, Hepsiburada gibi sitelerden satın almak daha mantıklı olabilir. Bu tarz siteler, Apple Türkiye garantisi ile güvenilir hizmet verirlerken, telefonu satın almak için anında kredi almanızı sağlayabiliyorlar. Operatörlere 11.000 TL para vermek yerine, kredi imkanları ile nispeten daha uygun bir şekilde iPhone X’a ulaşabilirsiniz.

Şimdi gelelim fiyatlara; iPhone 8 zaten bir süredir piyasalarda dolaşıyordu. Genel olarak 4.000 TL civarında satılan telefon Hepsiburada’nın kampanyası ile kısa süreliğine 3.599,90 TL’ye düştü. Apple Türkiye garantisi sunan telefona bizzat Hepsiburada üzerinden alışveriş kredisi çekebilirsiniz.

Fiyatı en çok merak edilen iPhone X ise, yine Hepsiburada.com üzerinden şu anda satın alınabiliyor. Belirli bir indirimle 6.173 TL’den satışa sunulan iPhone X, sipariş verdiğiniz takdirde hemen aynı gün içerisinde kargoya veriliyor. Yalnız elinizi çabuk tutmanızı öneriyorum, çünkü talebin çok yüksek olduğu düşünüldüğünde stoklar her an tükenebilir. iPhone 8’de olduğu gibi telefona özel kredi çekme imkanı burada da var. Telefonu operatörden satın almak yerine kredi çekerek daha uygun taksit imkanlarından faydalanabilirsiniz.

İki telefonun arasındaki temel farkları olabildiğince aktarmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi en temel fark, telefonun tasarımı, ekranı ve kamerası. Bunun dışındaki çoğu özellik iki telefonda da ortak kullanılmış. Telelefonlara hemen ulaşmak istiyorsanız, aynı gün kargo seçeneği ile Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz.

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