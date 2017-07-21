iPhone 9'un Bataryasını LG Üretecek!

Yeni paylaşılan bir rapora göre Apple, iPhone 9'da kullanacağı pilleri LG'den satın alacak.

Yakında duyurulacak iPhone 8 ile ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmiyor, ancak Apple gibi büyük firmalar planlamalarını çok uzun vadelerde yaparlar. Henüz iPhone 8 çıkmadan iPhone 9’u konuşmaya başlamamız da bu durumun en büyük kanıtı.

Yayınlanan yeni bir rapora göre iPhone 9’larda kullanılacak pili LG sağlayacak. Apple, “pil” gibi kimyasal parçalarda çok satıcılı bir yaklaşım benimsemesine rağmen, son yıllarda Samsung’un başına gelen pil olayları ile daha güvenilir adımlar atmak istedi. Bunun için de LG ile ortaklık kurduğu söylenen Apple’ın yeni telefonlarında kullanacağı “L” şeklinde pili LG üretecek.

Bu kadar büyük bir markanın ihtiyacını karşılamak için milyonlarca dolarlık yatırımlarla yeni fabrikalar açan LG, “L” şeklinde piller üreterek daha küçük telefonlarda daha büyük pil sağlayabilecek.

Pil dışında daha önce duyurulduğu gibi OLED ekranını Samsung’dan alan Apple, her iPhone 8’de belirli bir ücreti Samsung’a kaçırıyor. Üstelik yeni duyuruya göre iPhone 8’den sonra iPhone’ların işlemcilerini de Samsung geliştirecek. Eğer bu rapor doğru olursa da telefonların belirli bir ücretini bir diğer rakibi LG’ye verecek.

Apple, her sene birbirinden başarılı telefonlar üretmesine rağmen, yeni telefonlarında toplama esasına gidecek gibi duruyor. Bakalım bu politika Apple’ı nasıl etkileyecek. Hep birlikte göreceğiz.