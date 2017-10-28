iPhone'a Bağladığı Ultrason Cihazı ile Kanserini Keşfetti!

iPhone cihazlarla da uyumlu çalışan bir mobil ultrason cihazını kullanan bir cerrah, kendi kanserini keşfetti.

Apple'ın kullanıcılarının sağlıklarını takip etmeye odaklanan Apple, iPhone cihazlarını özellikle bu amaç için özel olarak geliştiriyor. Bir iPhone'a bağlanan ve kısa bir incelemeye izin veren ultrason cihazı, muhtemelen bir kişinin hayatını kurtardı.

Butterfly IQ adlı mobil ultrason cihazı, iPhone'a bağlanarak görüntülerini cihaz ekranına gerçek zamanlı olarak gönderebiliyor. Bu cihazı kullanan bir damar cerrahı, boynundaki kanserli kitleyi teşhis edebildi.

Boğaz bölgesinde bir rahatsızlık hisseden John Martin, Butterfly IQ'yu kullanmaya karar verdi. Elektrikli bir traş makinesi gibi görünen cihazı kolaylıkla elde eden doktor, boğaz bölgesine ultrasonik jeli uyguladı ve ardından iPhone aracılığıyla boğaz bölgesini incelemeye başladı. Telefonun ekranında görülen fotoğraflarda 3 cm'lik bir kanser kitlesi tespit edildi. Doktorun ürünü bu kadar kolay elde edebilmesinin sebebi Butterfly firmasının şef medikal memuru olmasından kaynaklanıyor.

Butterfly IQ, ABD'de bu yıl bitmeden 1999 dolara satışa çıkarılacak. Büyük boyutlu ultrason cihazlarını düşünürsek fiyat oldukça düşük denilebilir. Bu cihaz, ambulanslarda ya da evlerde kullanılarak hayatların kurtarılmasına katkı sağlayabilir. Butterfly, gelecek planlarında cihazı çalıştıran yazılıma yapay zeka yerleştirmeyi hedefliyor. Bu sistem gerçekleştirilirse, hiç bir tıbbi bilgisi olmayan kişilerin yazılım sayesinde zararlı kitleler varsa bunları tespit edebilecek, kalp ritmini analiz ederek kan akışında sıkıntı olup olmadığını görüntüleyecek ve çok daha fazlasını yapabilecek.

Kanserini tespit eden doktor John Martin, 5 ameliyat geçirdi ve şuan radyasyon tedavisi görmeye devam ediyor.