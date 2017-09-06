iPhone ayarlarını Çocuklara Uygun Şekilde Düzenlemek

Yeni telefon aldığımızda çocuğumuza vermeyi düşüneceğimiz iPhone marka bir telefonun ayarlarını çocuklar için uygun hale getirmenin yolları nelerdir?

Yeni iPhone 8’i kapmaya hazırlanıyorsunuz değil mi? Eski telefonunuzu satmayı ya da bir kenara atmayı düşünmüyorsanız, neden çocuklarınıza vermeyesiniz? Yeni bir telefon almaktansa, masrafa girmemiş olursunuz. Üstelik telefonu kırabilir, ya da kaybedebilirler. Yönergeleri uygun bir şekilde takip ederseniz, nereye girip çıktıklarını, nelerle haşır neşir olduklarını da kontrol edebilirsiniz. Çocuğunuzu istenmeyen tüm sitelerden ya da online ortamdaki resimlerden uzak tutmak imkansız tabii ama e azından makul bazı kısıtlamalar ve kurallarla uygun doğrultuda yönlendirebilirsiniz.

Yedekleyin ve silin

Telefonunuzu bir başkasına vereceğiniz için öncelikle içindeki bilgileri yedekledikten sonra, mevcut tüm verileri silmeniz yerinde olacaktır. Tüm güvenlik uygulamalarını da kaldırmayı unutmayın (örneğin; iPhone’u mu bul özelliği). Telefonunuzu silmeden önce çocuğunuzun Apple kimliği olduğundan emin olun.

iOS ortamında ‘Ayarlar’ uygulaması altında bulunan isminize tıklayın, sonra da iCloud’a giderek ‘telefonumu bul’ özelliğini devre dışı bırakın. Bundan sonra cihazı bütünüyle silebilirsiniz. Ayarlar>Genel>Sıfırla’ya gelin ve ‘Tüm içeriği ve ayarları sil’e tıklayın. Cihazı hesap kurulumunun yapılmadığı önceki evreye resetlediğiniz zaman çocuğunuzun Apple kimliğini kullanarak giriş yapabilirsiniz.

Aile hesabına hoş geldin çocuğum

Telefonu çocuğunuza vermeden önce iOS cihazını kullanacağı hesapla ilgili yapılması gereken bazı şeyler olacak. Eğer çocuğunuz 13 yaşın altındaysa ya da henüz bir e-posta adresi yoksa, onun için bir adet Apple kimliği oluşturmalısınız. Kendi iOS cihazınızdaki ‘Aile Paylaşım Servisi’ bu işi oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle resetleme işlemine başlamadan öne bir adet hesap açmanız yerinde olacaktır.

Ayarlar uygulamasında ismiinze tıkladıktan sonra ‘Aile Paylaşımı>Aile Üyesi Ekle’ye tıklayın ve akabinde sayfanın en altında bulunan ‘Çocuk için Apple Kimliği Oluştur’a gelin. İsim, doğum tarihi gibi bilgileri girdikten sonra (ve tabii aynı zamanda kendi banka hesap bilgilerinizi), Apple kimliğini ve şifreyi oluşturun. Mümkünse şifreyi bir ‘şifre yöneticisi’ programına kaydedin ki, unutulması halinde oradan alabilesiniz.

Sizin e-posta adresiniz hesabın doğrulanması için kullanılacaktır. Bu Apple kmiliği ile çocuğunuz artık bütünüyle işlevsel bir eposta adresine sahip olacak ve bu şekilde iCloud Web arayüzüne ya da Apple cihazlarına giriş yapabilecek. Aynı zamanda çocuğunuzun herhangi bir zamanda nerede olduğuna dair bilgi edinmek için Apple’ın ‘Arkadaşlarımı Bul’ uygulamasında kendinize erişim izni verebilirsiniz (tabii kendinizinkini de onun için verebilirsiniz).

Bazı kısıtlamalar getirelim

Çocuğunuz haftalık harçlığını Bitcoin’e yatırmadıysa, nakit sıkıntısı çekiyordur. Fakat yine de bu durum App Store üzerinden ya da oyun içi uygulamalar üzerinden harcama yapmasına engel olmayacaktır. Apple’ın harçlık servisi 2016’da uygulamadan kalktı ama eğer her ayın ilk günü ‘çocuğum için hediye kartı satın al’ uygulaması kullanmak isterseniz, kendi kartınızla yapabilirsiniz ödemeleri.

Ayarlar>Genel>Kısıtlamalar’a gelerek, kısıtlamaları etkinleştirin. Bunun için bir adet şifre girmeniz gerekecek (umarım çocuğunuzun doğum gününü girmezsiniz). Eğer şifreyi unutursanız, kısıtlamaları kaldırmak için cihazı komple silmeniz gerekecek. O nedenle şifreyi iyi saklamayı ihmal etmeyin.

Çocuğunuzun nelere erişim sağlamasını istediğinize bağlı olarak iPhone üzerindeki hemen hemen her servise erişimi engelleyebilirsiniz. Hatta yeni açacakları eposta adresine bile. Yapmalarını istediğiniz tek şey size mesaj atmaları ve telefon açmaları ise, gerekli ‘eğitime yönelik’ uygulamaları yükledikten sonra telefona uygulama yüklemelerini ya da kaldırmalarını bütünüyle engelleyebilirsiniz. Bu şekilde uygulama içi satın alma işlemlerinden de uzak tutabilir, Siri, FaceTime ya da Air Drop gibi uygulamaları kullanmasını da engelleyebilirsiniz. Eğer yapacakları harcamaların sizin hesabınıza yansımasını istiyor, fakat aynı zamanda yapılan harcamaların da takibini yapabilmeyi bekliyorsanız, ‘Satın almak için sor’ seçeneğini devreye sokarak evladınız düşük miktarda bir satın alma işlemi gerçekleştirmek istediğinde onlara izin verebilir, ya da reddedebilirsiniz.

Kısıtlamalar aynı zamanda uygulamaların sizin istediğinizden daha fazla bilgiye erişmelerine de engel olur. Uygulamaların rehberinize, konum bilgilerinize, ya da çocuğunuzla ilgili paylaşmak istemeyeceğiniz herhangi bir bilgiye erişmelerini kısıtlayabilirsiniz. Aynı zamanda bir de ses sınırlandırıcısı mevcut. Böylece kulaklıkla dinlerken yüksek sesten korumuş olursunuz.

Bir adet kılıf alın

Evet verdiğiniz eski bir iPhone ama yine de çocuğunuza veriyorsunuz. Mümkünse yanlarında büyükçe tuşlar olan ve yere düştüğünde kırılmasını engelleyecek yapıya sahip bir kılıf takmanız, yerinde olacaktır. Böylece sorumluluk duygusunun değerini öğretirken, aynı zamanda telefonun milyonlarca parçaya bölünmesine de engel olabilirsiniz.