iPhone Bataryalanızın Sağlamlığını Nasıl Kontrol Edersiniz?

iPhone kullanıcıları, telefonlarının işlemci hızlarının düşüp düşmediğini öğrenmek için aşağıda açıkladığımız iki uygulamayı kullanabilirler.

Apple, eskiyerek deforme olan pillere sahip iPhone’ları yavaşlattığını kabul ettiğinden beri pek çok kişi ve kurum tarafından tepkileri üzerine çekiyor. Bu olaylar yüzünden özür bile dileyen Apple, eskiyen iPhone bataryalarını daha ucuza değiştireceğini açıklamıştı.

Bu durumdan muzdarip milyonlarca iPhone kullanıcısı, kendi telefonlarının yavaşlayıp yavaşlamadığını öğrenmek için çeşitli uygulamalar arıyorlar. Bugün sizlere, bataryalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için yapmanız gereken adımlar göstereceğiz. Bunu yapmanın en iyi yolu, pil ömrü ve işlemci hızı hakkında ayrıntılı bilgi verebilecek Geekbench 4 gibi uygulamaları indirmekten geçiyor. Bu uygulamayı, Apple’ın telefonunuzun hızını düşürüp düşürmediğini öğrenmek için kullanabilirsiniz.

Pilinizin ciddi güç düşüşleri yaşayıp telefon performansına etki edip etmediğini öğrenmenizi sağlayacak Geekbench 4’ün yanında pilinizin ne kadar zarar gördüğünü ve diğer detaylarını öğrenmek için Victor Robinson tarafından geliştirilen Battery Life uygulamasını indirebilirsiniz.

Bu uygulamaları indirip kurduktan sonra, kontrollerinizi yapmalı ve pil ömrünün telefon performansına yaptığı etkiye göre, Apple’ın daha ucuz diye sunduğu yeni pillere yönelmeniz gerekiyor. Piyasada çok fazla yan sanayi pil dolaşabiliyor, bu pillere dikkat etmenizi öneriyorum.

Apple’da bir telefon garanti dışı kaldıktan sonra pil değişimi için 79 dolar ücret ödeniyordu. Ocak 2018’den itibaren pil değişimi için bu ücret 29 dolara düşürüldü. Bu durum Apple’ın başını daha uzun yıllar boyunca ağrıtacak gibi duruyor. Peki, sizin telefonunuzun batarya durumu ve bu duruma göre sağladığı hız nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum.