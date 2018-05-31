Telefon kaybetme alışkanlığımıza eski usul yöntemler aramaktan artık vazgeçebiliriz. Bu noktada Motiv Fitness, kullanıcıları için muhteşem bir özellik sunuyor.

Gün içinde sürekli hareket halinde olmak, bizlere bazen telefonlarımızı en son nereye bıraktığımızı unutturabiliyor. Motiv şirketi ise bizlere bu konuda yardımcı olmak için küçük bir adım atmış. Kısa sürede görenlerin beğenisini toplayan Motiv fitness yüzüğü, spor sever iPhone kullanıcıları tarafından oldukça başarılı bulunuyor. Küçük ekipmana yeni yeni özellikler ekleyen şirketin gayet iyi iş çıkardığını da söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz Nisan ayında yüzük Alexa işlevselliği ve Android desteği almıştı. Bu hafta şirket, Amazon’un akıllı asistana ek olarak, cihazınızı kaybetmeniz durumunda hemen bulabilmeniz için yeni bir özelliği de yüzüğe ekledi. Bu noktada eğer kaybolan iPhone’unuz, bluetooth menzilinde ise yüzük, telefonunuzu bulana kadar titriyor.

Alexa işlevselliğine gelince, kullanıcılar artık asistandan aktif dakikalar, kaloriler, uyku ve adımlar dahil olmak üzere daha detaylı spor bilgileri edinebilecekler. Motiv aynı zamanda, yüzüğü kullanan kişiler arasında aktivite bilgilerini paylaşabilecekleri bir sistem de geliştirdi.

Bahsettiğimiz gelişmeler çığır açıcı boyutta şeyler olmasa da, bu tür küçük ekipmanlar için böyle yenilikçi eklentiler yapıldığını görmek gerçekten güzel. Hayatımızı kolaylaştıracak bu tür küçük detaylar aynı zamanda bizlere ve cihazlarımıza da kullanım kolaylığı sağlıyor.