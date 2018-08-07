iPhone'cuları Apple'a Küstürecek Konsept Galaxy S10 Videosu

Concept Creator, YouTube aracılığı ile merakla beklenen Galaxy S10 için bir konsept tasarım videosu yayınladı. Videoya göre Galaxy S10 %95'e yakın ekran/gövde oranına ve üç arka kameralı bir versiyona sahip olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yalnızca iki gün sonra yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’u duyuracak. Ancak Galaxy Note 9 ile ilgili neredeyse tüm bilgilerin sızdırılmış olması ve cihazın geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Note 8’e göre devrimsel yenilikler içermeyecek olması, akıllı telefon endüstrisinin odağının Galaxy S10 modeli üzerinde toplanmasına neden oluyor.

Galaxy S10, Samsung’un en popüler akıllı telefon serilerinden Galaxy S serisinin 10. modeli olacak. Bu nedenle Samsung’un Galaxy S serisinin 10. yıldönümüne özel ses getiren bir akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Concept Creator YouTube kanalı, söz konusu ses getirecek telefonun nasıl olabileceğine dair bir konsept tasarım videosu yayınladı.

Videoya göre Galaxy S10, iki farklı versiyon ile satışa çıkacak; standart Galaxy S10 ve büyük ekranlı Galaxy S10+. İki cihaz, boyutları dışında neredeyse birebir aynı tasarıma sahip olacak. Cihazlar arasındaki en büyük fark ise Galaxy S10 modelinde çift arka kamera yer alırken, Galaxy S10+ modelinde üç arka kamera bulunuyor.

Samsung, Galaxy S8’den bu yana devam ettirdiği ‘infinity display’ tasarımını da Galaxy S10 ile birlikte geliştiriyor. Artık ekran çerçeveleri çok daha ince. Hatta ekranın altında ve yanlarında neredeyse hiç çerçeve bulunmuyor. Ekranın üst kısmında ise ahize, sensörler ve ön kamera için oldukça ince bir çerçeve yer alıyor.

Galaxy S10, önceki modellere göre daha az kavisli bir ekrana sahip olacak. Ancak bu durum, edge model kullanmaya alışan kullanıcıları fazla etkilemeyecek. Galaxy S10’da şaşırtıcı olmayan bir şekilde ekrana gömülü parmak izi tarayıcı yer alacak. Cihazın 3D yüz tanıma özelliğine sahip olması da muhtemel.