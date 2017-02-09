iPhone’da Fotoğraflar Nasıl Gizlenir?

Her fotoğrafımızı herkesin görmesine gerek yok. Bazı fotoğrafların kişisel olmasından ötürü gizli olması gerekebilir. Peki bunları nasıl gizleyeceğiz? İşte iPhone kullanıcıları için pratik bir yol.

Çoğumuz, bazı fotoğraflarımızı bazı kişilere göstermek istemeyiz. Bazı fotoğraflar fazla kişisel olabilir. Peki, telefonunuzu sizden izinsiz biri aldığında resimlerinizi görmemesini nasıl sağlayacaksınız?

Bir iPhone’da bunun en kısa ve kolay yolu, bir uygulama yüklemek değildir. Çünkü Apple sizin için doğrudan böyle bir özellik tasarlamış. Ayrıca bu özelliğe iPod ve iPad’de de ulaşabilirsiniz. Yalnız aklınızda bulunsun, bu özellik “Anlar”, “Yıllar” ve “Koleksiyonlar” gibi yerlerde gizlilik sağlıyor. Albümler bölümünden fotoğraflarınız, hala görünürde olacak.

Fotoğraflar uygulamasın açın. Saklamak istediğiniz fotoğrafın üzerine tıklayın. “Paylaş” düğmesine basın ve “Gizle”ye tıklayın. “Fotoğrafı Gizle”ye tıklayarak işlemi doğrulayın. Gizli resimler “Gizli” isimli bir albümün içinde olacaktır.

Eğer iCloud Fotoğraf Kütüphanesi’ni kullanıyorsanız, resimler diğer cihazlarınızda da görünmez olacaklardır. Bu kadar gizlilik sizin için yeterli değil ve şifre koymak gibi ileri seçeneklere sahip olmak istiyorsanız, buradan Private Photo Vault isimli uygulamayı indirebilirsiniz.



