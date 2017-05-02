iPhone'da Google Maps ile Aracınızın Yerini Şıp Diye Bulun!

Dünyaca ünlü navigasyon ve haritalama uygulaması Google Maps, iPhone ile birlikte muazzam bir güç oluşturuyor. iPhone'nunuz ile otomobilinizin park yerini asla unutmayacaksınız.

Apple ile uyum içerisinde çalışan(ancak her nedense Apple Watch'dan kaybolan) Google Maps, park yerinizin yerini unutmamak amacıyla, yeni şık bir özellik ekledi. Google Maps, Apple Maps'ten farklı bir algoritmaya sahip ve elle kontrol edilen bir mimariye sahip.

Yeni Google Haritalar güncellemesiyle artık park yerinizi haritada bulabilir, ayrıca konum fotoğrafları, sokak adresi, notlar ve çok daha fazlası gibi ayrıntıyı kolayca bulabilirsiniz. iPhone veya iPad'de Google Haritalar'da park yerinde nasıl işaretçi oluşturmak son derece kolay.

Atılması gereken adımlar:

1. Adım: App Store'a gidin ve Google Haritalar'ın güncel olduğundan emin olun.

2. Adım: Google Haritalar uygulamasını açın.

3. Adım: Bulunduğunuz yeri gösteren mavi noktaya dokunun.

4. Adım: Görünen menüden 'Park yeri olarak ayarla' simgesine üzerine hafifçe dokunun.

5.Adım: Bir park yer işareti haritaya eklenir. Yerin veya adresin fotoğrafları gibi ayrıntıları görüntülemek için üzerine dokunabilirsiniz.

Bu, bazen araçlarının nerede park edildiğini hatırlamakta zorlanan unutkan kullanıcılar için olağanüstü bir özelliklik. Google Maps ayrıca, arabanın yer yerinde ayrıldığını size anbean bildiren bir yazılım. Ne de olsa aracınız çekilmiş ve daha kötü olasılıkla çalınmış olabilir. Umarız başınıza asla böyle bir şey gelmez.