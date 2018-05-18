iPhone'da Mesajlaşmayı Kolaylaştıran Özellik: Metin Değişimi

Çoğu iPhone kullanıcısının varlığından dahi haberdar olmadığı "Metin Değişimi" özelliği, mesaj yazmayı çok daha rahat bir hale getiriyor.

Bazen mesaj yazarken çok seri olmamız gerekir, derdimizi uzun uzun anlatmaya vaktimiz yoktur ve mesajı yazma süremizi kısaltacak her şey çok önemli hale gelir. İşte böyle durumlar için, iPhone'lar oldukça güzel bir özelliğe sahip. "Metin değişimi" adlı bu özelliğin nasıl kullanılacağına gelin beraber bakalım.

Öncelikle bu özelliğe ulaşmak için "Ayarlar"a girin ve ardından "Genel"e tıklayın. Aşağılara indiğinizde "Klavye" seçeneğine tıklayın, devamında "Metin Değişimi" özelliğini göreceksiniz.

Bu seçeneği açtığınızdaysa şuna benzer bir ekranla karşılaşacaksınız:

Bu ekranda, telefonunuzda daha önce kayıtlı olan, uzun ifadeleri karşılayan bazı kestirmelerin olduğunu görebilirsiniz. Buraya daha fazla kestirmek için, ekranın sağ üst köşesindeki "+" işaretine tıklayabilir ve bir kestirme ile o kestirmenin karşıladığı uzun bir ifade belirleyebilirsiniz.

Örneğin "DÇY" yazıp, bu ifadeyi "Dersteyim çıkınca yazarım" cümlesine atayabilirsiniz. Ya da "MA" yazarak bunu "mailadresim@gmail.com" şeklinde kullanarak ikide bir mail adresi yazmaktan kurtulabilirsiniz.

Var olan bir ifadeyi kaldırmak istiyorsanız da ekranın en altındaki "Düzenle" seçeneğine tıklayıp, "-" işaretine dokunduktan sonra "Sil"e basarak halledebilirsiniz.

Gelelim atadığınız kestirmeleri nasıl kullanacağınıza. Bu da son derece basit. Bir ifadeyi kullanmak istediğinizde kestirmesini yazıyorsunuz, ifade otomatik olarak ekranda beliriyor. Sonrasında boşluk tuşuna bir defa basıyorsunuz ve ifade, kestirmenin yerine geçiyor.

İşte hepsi bu kadar kolay!