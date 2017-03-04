iPhone'da USB-C Çıkışı, Kablonun Diğer Tarafında Olacak!

Yeni nesil iPhone'da USB-C kablosu olacak. Ama USB-C bağlantısı, kablonun diğer ucunda olacak.

Apple'ın bağlanma problemi var bildiğimiz gibi. iPhone 7'de 3.5 mm jak girişini kaldırarak sadece Lightning portuyla her şeyi halletmesi, çok fazla tepkiye yol açsa da kendi bünyesinde gerekli bir adımdı. Şimdi ise gelecek telefonu hakkında USB-C bağlantısı hakkında detaylar dönüyor.

Telefon söylentileri konusunda sıkça gündeme gelen KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre yeni iPhone'da Lightning bağlantısı, daha önce haberini yaptığımız gibi devam edecek. Fakat kendisi şarj için USB-C gücünden yararlanacağını düşünüyor. Yani daha önce yaptığımız haber dediğimiz gibi "adaptörlerin değişmesi gerekir fakat aksesuar üretimi konusunda firma zarara uğrayabilir" savına Ming-Chi Kuo katılmıyor. Yani kablonun cihaza takılan ucu Lightning olacak, fakat kablonun diğer tarafı, yani adaptöre giren bağlantı ise USB-C olacak.

USB-C, bildiğiniz gibi USB-A'ya göre çok daha fazla güç taşıyabiliyor. Telefon firmaları da hızlı şarj özelliğini USB-C ile sağlıyor ve sırf bu yüzden kablo seçimini bu yönde kullanıyorlar. Yeni nesil iPhone şarj adaptörleri USB-C konektörlerine sahip olacaklar, tıpkı yeni nesil MacBook ve MacBook Pro'nun adaptörlerinin olacağı gibi. iPhone ayrıca firmanın yeni nesil MacBook'larına herhangi bir adaptör gerekmeksizin bağlanabilecek. Ancak diğer cihazlar için elbette bir adaptör gerekecektir. Ayrıca detaylandırmak gerekirse bu durum yeni de değil. Şu anda halihazırda 12,9 inçlik iPad Pro, hızlı şarjı destekliyor. Hızlı şarj özelliğinden faydalanmak için cihazda orijinal Apple USB-C & Lightning dönüştürücü kablosu kullanılması ve bu kabonun Apple'ın 29W, 61W ya da 87W kapasiteli USB-C Güç Adaptörü'ne takılması gerekiyor. Şimdiye kadar hızlı şarj desteği olan tek iOS cihazın bu olduğunu da belirtelim.

Bu durumun söylenti olduğunu vurgulayalım ve ileriki zamanlarda, özellikle yeni iPhone'un çıkışına yakın kesin bilgileri elde edeceğimizi söyleyelim.