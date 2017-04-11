iPhone'da YouTube'tan Nasıl Video İndirilir?

YouTube'tan video indirerek daha sonra izlemek isteyen iOS kullanıcıları için bu yazımızda iPhone'da nasıl video indirebileceklerini anlatıyoruz.

Android işletim sistemi, açık kaynak kodlu olmasıyla birlikte kullanıcılarına iOS'e göre daha rahat bir ortam sunuyor ve Android kullanıcıları basit uygulamalar kullanarak YouTube gibi platformlardan kolaylıkla müzik ya da video indirebiliyor ancak iOS için bu süreç çok daha zorlayıcı. Biz de bu yazımızda iPhone kullanıcılarının YouTube'tan video indirebilmesi için en basit yöntemlerden birini sizlerle paylaşıyoruz.

Öncelikle bu işlemi yapabilmek için bir bilgisayara ve USB kablosuna ihtiyacınız olduğunu belirtelim. Ayrıca bu işlemleri yaparken telefonunuzda kalıcı hasarlar bırakabilirsiniz! Bu konuda da dikkatli olmanız gerekiyor.

1) Eğer telefonunuzda YouTube uygulaması yüklüyse YouTube uygulamasını kaldırın.

2) Aşağıda yer alan YouTube ++ iPA ve Cydia Impactor programlarını bilgisayarınıza indirin.

YouTube ++ iPA'yı indirmek için buraya, Cydia Impactor'ı indirmek içinse buraya tıklayın.

3) iPhone'unuzu USB ile bilgisayarınıza bağlayın ve Cydia Impactor programını çalıştırın.

4) YouTube ++ programını Cydia Impactor'un içine sürükleyerek bırakın.

5) Bu noktada programı iPhone'da çalıştırabilmeniz için Apple kimliğinizle giriş yapmanız gerekiyor ancak bu durumda e-posta ve şifrenizi paylaşmanız gerekeceği için güvenlik açısından tehlike yaratabilir. Bu nedenle yeni bir Apple kimliği açarak kullanmadığınız hesapla kurup önlem alabilirsiniz.

6) Apple kimliğinizle giriş yaptıktan sonra uygulama cihazınıza yüklenecektir ancak uygulamayı çalıştırmayın. Ayarlar > Genel > Profiller konumuna giderek Apple kimliğinize giriş yapın ve bu uygulama için "güven" seçeneğini işaretleyin.

Artık yeni yüklenen YouTube uygulaması üzerinden videoları kolaylıkla indirebilirsiniz. İndirdiğiniz videolar telefonunuzdaki Film Rulosu'na kaydolacaktır.

Dikkat: Eğer Apple kimliğiniz 'geliştirici' kimliği değilse bu işlemi 7 günde bir tekrarlamak zorundasınız. Bu durumun önüne geçmek için geliştirici kimliğine sahip yeni bir Apple kimliği oluşturabilirsiniz.