iPhone'daki Çentiğin Android'lerde Olması Gerekli mi?

iPhone X ile gelen çentik, başta garipsendi. Fakat çoğu Android cihaz üreticisi, çentiği kendi modellerine aktarıyor. Bu özelliğin iyi ve kötü yanlarını ele alacağız.

Her akıllı telefon üreticisi, çerçeveleri yok etmek için adeta yemin etmiş durumda. Ancak bir sorun var, ön kamera ve sensörler için bir alan gerekmekte. Bazı üreticiler, sensörleri tek başına bırakıp etrafındaki çerçeveyi inceltirken Apple, iPhone X modelinde "çentik" adını verdiğimiz ayırt edici bir çözüm uyguladı. Bu çentik başta garip karşılansa da, daha sonrasında baya benimsendi. Hatta Android cihaz üreticileri de bir bir bu çentiği kendi cihazlarına uyarlamaya başladılar. Çentik başta iyi bir fikir değildi belki ama çentiği uyarlayamayan modeller daha kötü bir izlenim verebiliyor.

Cep telefonları ilk çıktığı dönemde, büyük boyutlara sahipken, insanlar zamanla daha küçük, tek elle kullanılabilen modeller istediler, ki öyle de oldu. Fakat Galaxy Note ile, sürpriz bir şekilde büyük ekranlar sevildi ve daha büyük ekranlı telefonlar istenir hale geldi. Belli bir noktaya kadar ekranlar büyüyebilir, belli bir nokta, elinizin boyutu. Daha eski cihazlar için bu sınır, 6 inçti. Dar sol ve sağ çerçeveleri bile, bir yere kadar kullanılabiliyordu. Çözüm, en azından bir süre, 16: 9 yerine 18: 9 gibi "daha uzun" bir en boy oranına geçmekti. Böylece, rahatsız edici bir tutuş şekli olmaksızın daha büyük ekranlı bir telefon kullanabiliyorsunuz. Bu sayede bir Galaxy Note 8, 6.4 inç büyük bir ekrana sahip olsa da elinize sığar.

Ekran teknolojisindeki gelişmeler - özellikle de OLED ekranlarda - mühendislerin neredeyse tüm ekran çerçevelerini düzeltmelerine izin veriyor. Kesemeyeceğiniz tek şey ön kamera ve sensörler. Samsung, LG, Google ve diğerleri telefonlarının üstünde ve alt tarafında ince simetrik çerçeveler bulundurmayı tercih ettiler. Essential markası, ekranın tepesine "çentik" ekleyen ilk markaydı. Fakat Apple, iPhone X ile Essential'ı adeta gölgede bıraktı.

iPhone X ile Apple, sensörler ve kamera için minimum oranda çerçeveyi bıraktı. Kenarların geri kalanı süper ince ve simetrik. Çentik, geliştiricilerin arayüzden ödün vermesini gerektiriyor. Apple'ın kilit ekranı sistemi bunu biraz basitleştiriyor. Diğer markalar ise, kendilerine has "çentiklerini" üretmek için çaba gösteriyor. MWC 2018'de, birkaç Android cihazı, iPhone tarzı çentik ile ortaya çıktı, haberini de yapmıştık. Bazı cihazlar, çentiği sadece görüntü olarak eklediler, ekran her ne kadar çentikli olsa da, yazılım buna göre özelleştirilmediği için kenardan taşan bildirimler, saatler mevcuttu. Bu noktada, özenilmeyen, sadece çentik olduğu için çentikli telefonlar "iPhone X taklidi" olarak anılıyorlar, zamanla kendilerine has kimliğe kavuşacaklarından eminiz.

Android için çok gerekli mi derseniz, tercih meselesi diyebiliriz. Ama ilk etapta uyum sorunu yaşanması muhtemel, zira Android, çok çeşitli ekran çözünürlüklerinde ve akıllı telefon tipinde mevcut, başta süreç kolay olmayacaktır. Android P, ekran çentiklerini desteklemek için gerekli araçları içerecek. Geliştirici önizlemesi bahar ve yaz boyunca devam edecek. Çentikli olarak duyurulan hiçbir Android telefonu en azından birkaç ay sonra Android P'ye sahip olacak. Google, Pixel 3'te bir ekran çentiği görünümü seçtiğinde, diğer üreticiler güncellemeler çıkarıncaya kadar standart olmayan ekran şekilleri için uygun OS düzeyinde desteği olan tek Android cihazı olacaktır. Diğer marka kullanıcıları, çentik için markanın kendi çıkaracağı güncellemeleri beklemek zorunda kalacak.

Çentik, iPhone X üzerinde mevcut çünkü Face ID'nin ön tarafında çok sayıda sensöre ihtiyaç var, ancak Android'de sadece estetik bir seçim olarak karşımıza çıkabiliyor. Çentik, bu gibi akıllı telefonlarda kalıcı bir tasarım unsuru olmayabilir. Asya'daki devasa bir akıllı telefon üreticisi olan Vivo adlı bir şirket, MWC'de, haberini de yapmış olduğumuz konsept bir telefon sergilemişti. Telefonda neredeyse hiç çerçeve yoktu. Ön yüze bakan kamera, telefonun üst kısmından adeta bir teleskop parçası gibi yukarı doğru çekilerek ortaya çıkarılabiliyor.

Bir pop-up kameranın ideal olması veya olmaması için sebepler elbette sayabiliriz. Ama en azından şunu söyleyebiliriz ki, çentik ekleme dışında farklı çözümler de bulunabiliyor. Essential, ayrıca benzer bir kamera tasarımı için patent başvurusunda bulundu. iPhone X'daki çentiği kopyalamak kolay bir çözüm olabilir fakat iyi olup olmadığı tartışmalı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.