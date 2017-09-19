iPhone'dan Samsung'a Geçmek Bu Kadar Kolay! (VİDEO)

Samsung, iPhone'dan Samsung akıllı telefonlara geçerken, eski cihazdaki verileri Samsung'a taşımanın ne kadar kolay olduğunu gösteren bir video yayınladı.

Samsung da Apple da kendilerine oldukça sadık müşterileri olan iki dev marka. Fakat bazı kullanıcılar, markadan bağımsız olarak hangi cihaz daha iyiyse onu kullanmak isterler. Bazıları ise iPhone’dan Galaxy’ye ya da Galaxy’den iPhone’a geçiş yapmak isteseler de cesaret edemezler.

Samsung, iPhone kullanıcılarının yeni Galaxy Note 8’e geçtiklerinde, eski cihazlarındaki verileri Galaxy Note 8’e aktarmanın ne kadar kolay olduğunu gösteren bir YouTube videosu paylaştı. Elbette bu özellik sadece Galaxy Note 8 aldığınızda geçerli değil. iPhone’dan herhangi bir Samsung akıllı telefona geçtiğinizde verilerinizi aynı yöntemle aktarabilirsiniz.

Öncelikle yeni Samsung telefonunuzu iPhone’a kablo ile bağlayın ve Smart Switch uygulaması ile bağlantıyı seçin. iPhone’a gelen bildirimde cihazın güvenli olduğunu onaylayın. Smart Switch uygulaması size eski cihazınızdaki tüm verileri gösterecek. Bunlardan istediklerinizi yeni cihazınıza aktarabilirsiniz. Bunun yalnızca bir veri transfer uygulaması olduğunu kesinlikle düşünmeyin. Rehberinizden kişisel mesajlarınıza kadar tüm verileriniz yeni cihazınıza eksiksiz aktarılacak. Ayrıca eğer isterseniz tek tuş ile eski cihazınızdaki tüm uygulamaları yeni Samsung akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Smart Switch uygulaması yalnızca iPhone’dan Samsung akıllı telefonlara geçerken değil, Android bir telefondan Samsung’a geçiş yaparken bile kullanılabilir. Hatta eğer Samsung Cloud üyesi değilseniz Samsung cihazınızdan bir başka Samsung cihazınıza veri aktarmak için de Smart Switch’i sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer Samsung Cloud kullanıyorsanız, verilerinizi bulut servisi üzerinden kablo bağlantısı gerektirmeden indirebilirsiniz.