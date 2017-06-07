iPhone Ekranlarının Tamiri Hem Kolay Hem Ucuz Olacak!

Herhangi bir şekilde kırdığınız ya da çatlattığınız iPhone ekranlarınız, artık içinize öküz oturtmayacak. Ekran tamirini hem daha kolaylaştıran hem de çok daha ucuza mal eden yeni bir sistem geliyor.

Daha önce defalarca kez telefon ekranı kırmış birisi olarak söyleyebilirim ki, akıllı telefon ekosistemindeki ekran pahalılığı sadece iPhone’lara has bir durum değil. Bugün yeni çıkan bir Galaxy S8 alıp ekranını kırsanız, kamyon yüküyle masrafı karşılamak zorunda kalırsınız. Çoğu kullanıcı ise kırık ekranlı bir telefonu yaptırmak yerine, yenisi almayı tercih ediyor. İşte bu durumu fark eden Apple, yeni servis sistemiyle geliyor.

Reuters'in ayrıntılı bir raporuna göre 2017 yılının sonuna geldiğimizde Apple, iPhone ekranlarının onarılması için gereken makineyi 25 ülkede yaklaşık 400 dış servise satacak. Şu an için hangi ülkeler ya da nasıl bir fiyat politikasının uygulanacağına yönelik bir detay verilmiyor.

Söz konusu makine Horizon Machine adında ve Apple, bu cihazı kendi yetkili servisleri dışında görevlendirmiyor. Bu nedenle üçüncü parti yetkili servislerin ekran onarımı konusunda ciddi sıkıntıları bulunuyordu. Ayrıca, eğer parmak izi okuyucunuz hasar görmüşse, bu makine dışında hiçbir yerde tamir ettiremiyorsunuz.

25 ülkede 400 üçüncü parti servisin Horizon Machine ile faaliyete geçmesi için 1 yıllık bir süre gerektiğine işaret ediliyor. Fiyatları düşüren etmen ise, kolaylaşan servis hizmeti ve aracılar olmayacağı için kar miktarlarının azalması olarak gözüküyor.