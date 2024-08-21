2024 iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri’nin Kazananları Açıklandı: İşte iPhone ile Çekildiğine İnanamayacağınız Fotoğraflar

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Apple, bu yıl 17.'sini düzenlediği iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. Gelin iPhone'lar ile çekilmiş hayran kalacağınız farklı kategorilerden bu fotoğraflara birlikte bakalım.

Apple, her sene iPhone ve iPad gibi cihazlarından çekilen fotoğrafların yer aldığı “iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri”ni (IPPA( düzenliyordu. Bu yıl 17’incisi düzenlenen ödüllerin kazananları dün teknoloji devi tarafından açıklandı.

Yarışmada fotoğrafların herhangi bir düzenleme sürecinden geçmemiş olması gerekiyor. Ödüller, hayvanlardan şehir manzaralarına kadar farklı kategorilerden birçok fotoğrafa dağıtılıyor. Tabii ki bir tane de büyük ödül veriliyor. Gelin bu yılki IPPA’nın kazananlarına bir göz atalım.

Büyük ödül, iPhone 15 Pro Max ile çekilen bu fotoğrafa gitti

Bu yılın kazananı, akvaryum önünde duran bir çocuğun yer aldığı siyah beyaz fotoğrafa gitti. Fotoğraf, Erin Brooks tarafından ABD’nin Florida eyaletinde iPhone 15 Pro Max ile çekildi.

Büyük ödülden sonra ilk sırada iPhone 11 Pro Max ile çekilen bu yüzücülerin yer aldığı fotoğraf var

  • Fotoğrafçı: Glen Wilbert

İkide ise iPhone 15 Pro ile Kamboçya’da çekilen bu görüntü bulunuyor

  • Fotoğrafçı: Anthony Maureal

Soyut kategorisinin kazananı

Hayvanlar kategorisinin kazananı

  • Fotoğrafçı: Colin Hoskins
  • Telefon: iPhone 7 Plus

Mimari kategorisinin kazananı

  • Fotoğrafçı: Leping Cheng
  • Telefon: iPhone 12 Pro Max

Çocuklar kategorisinin kazananı

  • Fotoğrafçı: Daniel de Cerqueira
  • Telefon: iPhone 11

Şehir manzaraları kategorisinin kazananı

  • Fotoğrafçı: Yanzhou Chen
  • Telefon: iPhone 15 Pro Max

Manzara kategorisinin kazananı

  • Fotoğrafçı: Paddy Chao
  • Telefon: iPhone 15 Pro Max

Yaşam kategorisinin kazananı

  • Fotoğrafçı: Glen Wilbert
  • Telefon: iPhone 11 Pro Max

Doğa kategorisinin kazananı

  • Fotoğrafçı: Shinya Itahana
  • Telefon: iPhone 15 Pro

“Diğer” kategorisinin kazananı

  • Fotoğrafçı: Jun Hu
  • Telefon: iPhone 7

İnsanlar kategorisinin kazananı

  • Fotoğrafçı: Brooke Wien
  • Telefon: iPhone 6S

Portre kategorisinin kazananı

  • Fotoğrafçı: Artem-Koleganov
  • Telefon: iPhone X

2024 iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri’nin tüm kazananlarına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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Kaynak : https://www.ippawards.com/2024-winning-photographers/?v=3e8d115eb4b3
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