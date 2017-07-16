IPhone Fotoğrafları Artık Havada Asılı Kalacak!

Float0 isimli uygulama, çekilen fotoğrafların havada asılı bir şekilde göstermeyi başardı. IOS 11 ile hayata geçecek AR teknolojisinin bir örneği de bu uygulama oldu.

Float0, iOS 11 için yeni AR araç setini kullanan bir uygulamadır. Şimdilik, hareket ettikçe bir grup fotoğraf çekip küçük bir galeri sergisi gibi havada asılı görmenizi sağlıyor.

Bu uygulamanın bir çeşit sosyal ağ fonksiyonu olabileceğini tahmin etmek zor değil. Bunun sadece bir deney olduğunu düşünmek cazip geliyor olabilir ancak bir anda Mark Zuckerberg bu uygulamayı Instagram’a dahil edebilir.

Şimdilik demo sürümünde olan uygulama, IOS 11 ile gelecek uygulamalar hakkında fikir vermiş oldu. IOS AR dönemi henüz yeni başlıyor. bu küçük deneyler ilerleyen günlerde çok büyük bir sanayiye dönüşecek gibi görünüyor