iPhone Güncellemesi 1600'den Fazla 911 Aramasına Sebep Oldu

Büyük telefon şirketlerinin amiral gemilerini çok daha kullanışlı hale getirmek için yaptığı bazı güncelleme çalışmaları, beraberinde enteresan hataları da doğuruyor.

Apple, iPhone cihazları için geçtiğimiz seneler içerisinde güncellemeler arasında uzun süreler bırakıp devasa içerikler sağlamak yerine, periyodik olarak kullanıcıların işine yarayabilecek güncellemeleri ve hata düzeltmeleri sık sık yayınlamayı tercih etmişti. Bu bağlamda yapılan yeniliklerden biri hem Apple'ın, hem kullanıcıların, hem de 911 çalışanlarının başına iş açtı.

Ekim 2017'de yayınlanan güncelleme ile iOS 11 kullanan Apple iPhone kullanıcılarının, acil durumlarda normale oranla çok daha kolay bir biçimde o ülkenin 'Acil Durum' telefon hattını araması için bir hizmet sunmuştu. Bu sayede iPhone'daki yan tuş ile herhangi bir ses tuşuna birlikte basıldığında anında arama sağlanabiliyordu. Her ne kadar hem zaman hem de can kaybını önleyecek iyi bir uygulama gibi görünse de, The Wall Street'de yayınlanan bir makaleye göre bu özellik olumsuz sonuçlara sebep oldu.

Amerika'nın sadece Kaliforniya eyaletinde, Apple iPhone kullanıcıların bu sebeple geçen 4 aylık süreçte 1600'den fazla kez 911'i aradığı saptandı. Bu da pek tabi ki saliselerin bile önem kazandığı 'acil' vakalarda oldukça büyük bir dezavantaj demek. Apple cephesinden gelen açıklamada ise ilgili birimin bu hatalı aramaların sebeplerini araştırdığını ve en kısa sürede sorunsuz bir sisteme geçileceğini belirtilmiş. Bakalım bu hatalı aramalar devam ederse Apple bu özelliği iPhone'lardan kaldırmak zorunda kalacak mı?