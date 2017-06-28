iPhone ve iPad kullanıcılarının en büyük sıkıntılarından birisi sürekli dolan hafızalardır. Bir noktadan sonra gereksiz verilerle şişmeye başlayan iOS cihazlarında hatırı sayılır miktarda hafızayı geri kazanmak mümkün.

Elbette Apple cihazları verdikleri hizmetlerle göz dolduruyorlar. Ancak hafıza kullanımı konusunda da kullanıcılara çok büyük sıkıntılar yaşatabiliyorlar. Sıkıştırılmış fotoğraflar, kullanılmayan dosyalar, şişen uygulama verileri, çerezler, yedekleme günlükleri büyük miktarlarda hafızayı dolduruyor.

Telefonlarımızın bu keşmekeş içerisinde bizi yarı yolda bırakması çok hoş durumlara sebebiyet vermiyor. Depolama alanı eksikliği nedeniyle güncelleme alamıyor, bazen fotoğraf dahi çekemiyoruz. Bu noktada bir kaç fotoğraf siliyor ya da uygulamalarımızın bazılarından feragat etmek durumunda kalıyoruz.

Mac ve Windows için yayımlanan iMyfone Umate Pro, kullanıcılara telefonlarındaki hafızayı etkili bir şekilde yönetme imkanı sunuyor. Oldukça kolay kullanımı ve hızı sayesinde cihazların düzenli çalışmasına destek oluyor. Yazılım, 30'dan fazla önemsiz dosya hedefine kilitleniyor ve 25'ten fazla analiz tekniğini kullanarak dip bucak temizlik yapıyor. Bu yazılımı kullandıktan sonra, kullanılmayan dosyalarınızı ve uygulamalarını da temizlerseniz telefonunuzun ne kadar hızlı çalıştığına şaşıracaksınız.

Tek yapmanız gereken iMyFone uygulamasını kullandığınız Mac yada Windows için indirmek ve bilgisayarınıza kurmak. Ardından bilgisayara bağladığınız cihazınız için iMyFone yazılımını çalıştırarak hafızanızdaki verileri tespit etmesine izin verin ve tek bir tıkla, gereksiz dosyalardan kurtulun. Bir örnek vermek gerekirse, 16 GB’lık hafızası tamamen dolmuş iPhone 5 üzerinde 5 GB’lık tasarruf sağladığını belirtelim.

Ayrıca program tarafından kaldırılan her dosya otomatik olarak bilgisayarınıza yedekleneceğinden, zaten zayıf bir ihtimal olan önemli veri kayıplarının da önüne geçmiş oluyorsunuz.

iMyFone Umate‘yi Nasıl Kullanırsınız?

Yazılımı yükleyip, etkinleştirme kodunu girdikten sonra, şarj kablosunuzu kullanarak iOS cihazınızı bilgisayarınıza takın. IOS cihazınız artık iMyFone Umate Pro tarafından algılanacak ve ekranda görünecektir:

iMyFone Umate Pro ile verilerinizi silme işlemi oldukça basit: Sol taraftaki "Tüm Verileri Sil" sekmesine gidip "Sil" e tıklamanız yeterli olacak. Silme işleminin başarılı olması için "iPhone'umu Bul" özelliğini devre dışı bırakmanız gerekiyor. Bunu yapmak için, iPhone ayarlarınıza gidip iCloud'a gidip -> iPhone'um Bul seçeneğini pasife çevirebilirsiniz.

Silinen verilerinizin bilgisayarınıza yedeklendiğini belirtmiştik. Bazı durumlarda onlardan da kalıcı olarak kurtulmak isteyebilirsiniz. Sol kısımdan “Silinen Dosyaları Sil” seçeneğine tıklayarak ve biraz bekleyerek söz konusu verilerden sonsuza dek kurtulabilirsiniz. Başta belirttiğimiz gibi, telefonunuz sizinle ilgili her şeyi biliyor. Arama geçmişiniz, tarayıcı geçmişiniz, SMS mesajlarınız, fotoğraflarınız ve şifreleriniz gibi…

"Özel Verileri Sil" seçeneği, tüm kurtarma işlemlerinin ötesinde hangi bilgileri tamamen sileceğinizi seçmeniz için kullanışlı bir arayüze sahip. Kısaca mahremiyetiniz garanti altına alınıyor.

Hafızanız Nefes Alsın:

Neyin ne kadar yer kapladığını ve cihazınızdaki gereksiz verilen boyutunu öğrenmek içi "Hızlı Tarama" düğmesine basmanız yeterlidir. Telefonunuz tarandıktan sonra, alan yaratmak için silinebilecek öğeleri tek tek gösterecektir. Hemen yanlarında bulunan “Temizle” seçeneği ile gereksiz dosyalardan ivedilikle kurtulabilirsiniz:

Her zaman en iyi yol ise böyle çözümleri bizzat denemenizdir:

Mac ve ya Windows için uygun iMyFone yazılımının deneme sürümünü indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Deneme sürümü size birkaç ücretsiz tarama hakkı sunarken, hizmetin devamlılığı için, şu anda indirimde olan temel pakette 19.95 dolarlık, aile paketinde (2-5 iOS cihazı için) 29.95 dolarlık, ve işletme paketinde (sınırsız cihaz) 199.95 dolarlık bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ancak firma vereceğiniz her kuruşun ederinde performans sergileyecek bir yazılım sunacağını garanti ediyor.

iMyFone Umate Pro'yu ilgili bağlantılara tıklayarak indirebilirsiniz: Windows ya da Mac

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